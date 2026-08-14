Και το κακό συνεχίζεται... Βρετανία: Δύο Αφγανοί λαθρομετανάστες βίασαν 14χρονη μέσα σε τρένο

Ενώπιον του δικαστηρίου του Λονδίνου βρέθηκαν δύο Αφγανοί μετανάστες, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση...

Ενώπιον του δικαστηρίου του Λονδίνου βρέθηκαν δύο Αφγανοί μετανάστες, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση μιας 14χρονης μέσα σε επιβατικό τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο προς τη βρετανική πρωτεύουσα.Η υπόθεση αφορά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου, σε συρμό της εταιρείας South Western Railway ο οποίος εκτελούσε το δρομολόγιο από το Στάρι του Κεντ με προορισμό τον κεντρικό σταθμό London Bridge. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες, ο 25χρονος Μπαριαλάι Ραχίμι και ο 29χρονος Μιρεμπαντουραχμάν Σαντάτ, εντόπισαν τη 14χρονη μέσα στο βαγόνι και της επιτέθηκαν.Κατά τη σημερινή διαδικασία στο δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι παρακολούθησαν τη σύντομη ακρόαση με τη βοήθεια διερμηνέων για τις γλώσσες νταρί και φαρσί, περιοριζόμενοι μόνο στην επιβεβαίωση των ονομάτων τους.Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν συνολικά δέκα κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, τις οποίες αρνήθηκαν στο σύνολό τους. Ο 25χρονος Ραχίμι, κάτοικος δυτικού Λονδίνου, κατηγορείται για τρεις βιασμούς, δύο σεξουαλικές επιθέσεις και μία πράξη σεξουαλικής κακοποίησης με διείσδυση.Από την πλευρά του, ο 29χρονος Σαντάτ, που διαμένει στα βορειοδυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σεξουαλική διείσδυση και δύο για εξώθηση ανηλίκου σε σεξουαλική δραστηριότητα.Ο δικαστής Μάικλ Έβανς αποφάσισε την παραμονή και των δύο στις φυλακές τουλάχιστον έως τις 4 Νοεμβρίου, ορίζοντας νέα ενδιάμεση δικάσιμο για τις 27 Αυγούστου ώστε να ρυθμιστούν διαδικαστικά ζητήματα της υπόθεσης.