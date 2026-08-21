Η Ναυτική Αντιπαράθεση του Ισραηλ με την Τουρκία ξεκινάει...Ανάπτυξη πολεμικών πλοίων της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο

Τουρκικά πλοία προκαλούν ανησυχία στο Ισραήλ και φόβους για ναυτική αντιπαράθεση. Παρά την αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα και την αμο...



Επίδειξη ισχύος



Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η Τουρκία επιδιώκει να διευρύνει τη ναυτική της επιρροή, γεγονός που υποχρεώνει το Ισραήλ να εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή σε συνεργασία με τη Συρία.



Τα πλοία των δύο χωρών συναντώνται συχνά στην Ανατολική Μεσόγειο, εντός αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και διεθνών υδάτων, όπου οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις περιορίζονται στην επίδειξη παρουσίας και ισχύος.



Στα περιστατικά αυτά περιλαμβάνονται προσεγγίσεις πλοίων, αυξημένα μέτρα ετοιμότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διελεύσεις σε μικρή απόσταση με υψηλή ταχύτητα ή ακόμη και περικύκλωση άλλων πλοίων για λίγα λεπτά.



Οι αξιωματούχοι επισήμαναν ότι τέτοια συμβάντα έχουν γίνει συχνότερα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, χωρίς ωστόσο να έχουν εξελιχθεί σε πραγματικές συγκρούσεις.

Ισραηλινή προειδοποίηση



Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι Ισραήλ και Συρία είχαν καταλήξει σε μια κατανόηση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση ασφαλείας, κατηγορώντας ωστόσο τη Δαμασκό ότι επιχείρησε να την παραβιάσει επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι.



Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει τη συριακή κυβέρνηση να μην επιτρέψει τουρκική στρατιωτική παρουσία στη συγκεκριμένη βάση, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε απειλή για την εθνική του ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δαμασκός αγνόησε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της αεροπορικής βάσης Αμπού αλ Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στο Τελ Αβίβ για το ενδεχόμενο επέκτασης της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στο συριακό έδαφος.



Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία και πρέσβης στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ, αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για τη δημιουργία μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και Συρίας, προειδοποιώντας ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις έφεραν την περιοχή πολύ κοντά σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση.



ΠΗΓΗ: Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι Ισραήλ και Συρία είχαν καταλήξει σε μια κατανόηση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση ασφαλείας, κατηγορώντας ωστόσο τη Δαμασκό ότι επιχείρησε να την παραβιάσει επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι.Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει τη συριακή κυβέρνηση να μην επιτρέψει τουρκική στρατιωτική παρουσία στη συγκεκριμένη βάση, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε απειλή για την εθνική του ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δαμασκός αγνόησε αυτές τις προειδοποιήσεις.Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της αεροπορικής βάσης Αμπού αλ Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στο Τελ Αβίβ για το ενδεχόμενο επέκτασης της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στο συριακό έδαφος.Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία και πρέσβης στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ, αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για τη δημιουργία μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και Συρίας, προειδοποιώντας ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις έφεραν την περιοχή πολύ κοντά σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση.ΠΗΓΗ: ertnews.gr Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η Τουρκία επιδιώκει να διευρύνει τη ναυτική της επιρροή, γεγονός που υποχρεώνει το Ισραήλ να εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή σε συνεργασία με τη Συρία.Τα πλοία των δύο χωρών συναντώνται συχνά στην Ανατολική Μεσόγειο, εντός αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και διεθνών υδάτων, όπου οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις περιορίζονται στην επίδειξη παρουσίας και ισχύος.Στα περιστατικά αυτά περιλαμβάνονται προσεγγίσεις πλοίων, αυξημένα μέτρα ετοιμότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διελεύσεις σε μικρή απόσταση με υψηλή ταχύτητα ή ακόμη και περικύκλωση άλλων πλοίων για λίγα λεπτά.Οι αξιωματούχοι επισήμαναν ότι τέτοια συμβάντα έχουν γίνει συχνότερα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, χωρίς ωστόσο να έχουν εξελιχθεί σε πραγματικές συγκρούσεις.

Τουρκικά πλοία προκαλούν ανησυχία στο Ισραήλ και φόβους για ναυτική αντιπαράθεση. Παρά την αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα και την αμοιβαία παρακολούθηση στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής άμεσα επεισόδια μεταξύ ισραηλινών και τουρκικών πολεμικών πλοίων.Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι η ενίσχυση της τουρκικής ναυτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ, κυρίως λόγω του αυξανόμενου ρόλου που διαδραματίζει η Άγκυρα στη Συρία, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth.Οι ίδιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις τουρκικές κινήσεις στη θάλασσα, καθώς και τη δραστηριότητά της στην ξηρά, μετά την ανάπτυξη τουρκικών πολεμικών πλοίων σε περιοχές της Μέσης Ανατολής όπου η Άγκυρα δεν είχε προηγουμένως σημαντική παρουσία. Όπως εκτιμούν, πρόκειται για μια κίνηση επίδειξης ισχύος.Μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί ασυνήθιστα περιστατικά ή άμεσες συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών και τουρκικών πλοίων. Ωστόσο, οι ναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών παρακολουθούν στενά η μία τις κινήσεις της άλλης στην Ανατολική Μεσόγειο.Πριν από δύο εβδομάδες, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό ολοκλήρωσε μεγάλη άσκηση, την πρώτη τέτοιου μεγέθους τα τελευταία χρόνια, με τη συμμετοχή όλων των μονάδων του.Η άσκηση προσομοίωνε επιθέσεις κατά λιμανιών και θαλάσσιων εγκαταστάσεων, παρεμπόδιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και αναχαίτιση εμπορικών πλοίων με προορισμό το Ισραήλ.Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι «ένας πόλεμος με την Τουρκία δεν περιλαμβάνεται σήμερα στα βασικά στρατηγικά σενάρια», καθώς το Ισραήλ θεωρεί την Άγκυρα ανταγωνιστή και όχι εχθρικό κράτος.Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι «αυτή η αξιολόγηση θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή».