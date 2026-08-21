Άλλο ένα μάθημα επιβίωσης: Πώς να διατηρήσεις το ψωμί φρέσκο για μήνες... Θα χρειαστεί!

















Το κακό με το ψωμί είναι ότι ποτέ δεν καταφέρνεις να το φας ολόκληρο μέσα σε μία μέρα , με αποτέλεσμα την επόμενη να έχει πια αρχίσει να χαλάει. Η λύση δεν είναι να φας περισσότερο ψωμί, αλλά να ακολουθήσεις το παρακάτω πολύ εύκολο tip.Να τι πρέπει να κάνεις:1. Την ημέρα που θα αγοράσεις το ψωμί, αφού καταναλώσεις όσο θέλεις, κόψε το υπόλοιπο σε φέτες, προκειμένου να το βάλεις στην κατάψυξη. Εάν στο συρτάρι της κουζίνας σου δεν κρύβεις κανένα αλυσοπρίονο, θα σε συμβουλεύαμε να μην το καταψύξεις ολόκληρο.2. Στρώσε ένα ταψάκι με λαδόκολλα, τοποθέτησε πάνω τις φέτες (σε μία σειρά, όχι τη μία πάνω στην άλλη) και βάλ’το στον καταψύκτη.3. Μόλις παγώσουν πλήρως, τοποθέτησέ τες σε πλαστικές επαναχρησιμοποιήσιμες σακουλίτσες τροφίμων, αφαιρώντας όσο περισσότερο αέρα μπορείς.4. Την επόμενη φορά που θα λιγουρευτείς ένα σάντουιτς ή θα θέλεις να κάνεις βούτες στη σαλάτα σου, βγάλε όσες φέτες χρειάζεσαι και είτε άφησέ τες να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου ή τοποθέτησέ τες σε μία σχάρα στο φούρνο για να ψηθούν. Η υφή του ψωμιού θα είναι κατά 95% το ίδιο καλή με όταν το αγόρασες και σαφώς πολύ καλύτερη από τη φρατζόλα της δεύτερης ημέρας. Το “κατεψυγμένο αυτό ψωμί” μπορεί να διατηρηθεί φρέσκο και πεντανόστιμο για τουλάχιστον έξι μήνες. Τέλειο;