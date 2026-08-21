Της κολάσεως... Οι Χούτι ενδέχεται να εξαπολύσουν χερσαία επίθεση στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας

Λιβανική εφημερίδα μεταδίδει ότι οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης σχεδιάζουν κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Σαουδική Αραβία, με πιθανή μετατ...

Λιβανική εφημερίδα μεταδίδει ότι οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης σχεδιάζουν κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Σαουδική Αραβία, με πιθανή μετατόπιση του βάρους σε χερσαίες επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων.Το κίνημα των Χούτι στην Υεμένη προετοιμάζει σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσής του με τη Σαουδική Αραβία, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει την έναρξη μιας ευρείας κλίμακας χερσαίας εκστρατείας κατά μήκος των κοινών συνόρων των δύο χωρών, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα.Η λιβανική εφημερίδα Al-Akhbar, η οποία διατηρεί δεσμούς με τη Χεζμπολάχ, μετέδωσε ότι οι Χούτι σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν στρατιωτικές δυνατότητες και επιχειρησιακές επιλογές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει έως τώρα στη σύγκρουση.Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στοχεύει στην ουσιαστική αύξηση της στρατιωτικής πίεσης προς το Ριάντ και στη μεταφορά μεγαλύτερου μέρους των συγκρούσεων στο σαουδαραβικό έδαφος και τη νότια συνοριακή ζώνη.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Χούτι προετοιμάζονται να «ενεργοποιήσουν στρατιωτικές επιλογές που δεν είχαν εξαντληθεί κατά την πρώτη φάση» και να μεταβούν σε ένα νέο στάδιο της σύγκρουσης, το οποίο περιγράφουν ως «ακόμη πιο οδυνηρό για τη Σαουδική Αραβία».Η δημοσίευση επισημαίνει μια πιθανή χερσαία εκστρατεία κατά μήκος των συνόρων Υεμένης-Σαουδικής Αραβίας ως ένα από τα κύρια σενάρια που εξετάζονται.Σε αντίθεση με τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που χαρακτήρισαν το μεγαλύτερο μέρος της δράσης των Χούτι, η νέα αυτή κίνηση θα συνεπάγεται ευρύτερη ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Χούτι προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας «ευρείας κλίμακας» χερσαίας επιχείρησης στη συνοριακή λωρίδα, με στόχο τη μεταφορά του επίκεντρου της σύγκρουσης απευθείας στη νότια περιφέρεια της Σαουδικής Αραβίας.Εφαρμοζόμενη στην πράξη, μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε σημαντική ένταση της σύγκρουσης και το άνοιγμα ενός νέου μετώπου εναντίον του βασιλείου, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα των Χούτι βασίστηκε κυρίως σε πυραυλικά συστήματα, drones και ναυτικές επιχειρήσεις.