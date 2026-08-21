Δεν τους ξεχνάμε... Αυτά είναι όλα τα ονόματα των δολοφόνων του Τάσου Ισαάκ.. που αν ήμασταν «Ισραήλ» θα έβλεπαν τα ραδίκια ανάποδα!

Ο "Πρόεδρος του Κόμματος για την Αναγέννηση", Ερχάν Αρικλί, που σήμερα είναι ψευδο-υπουργός του ψευδοκράτους καταζητείται από τ...

Ο "Πρόεδρος του Κόμματος για την Αναγέννηση", Ερχάν Αρικλί, που σήμερα είναι ψευδο-υπουργός του ψευδοκράτους καταζητείται από το καλοκαίρι του 1996 όχι μόνο από τις Κυπριακές Αρχές αλλά και από την Ιντερπόλ. για την δολοφονία του Τάσσου Ισαάκ...

Είναι αυτός που προχθές με αναρτήσεις προκάλεσε αναφορικά με την δολοφονία του Σολωμού...

Όμως ο ψευτο-υπουργός που προστατεύει η μαμά τουρκία, δεν είναι ο μόνος καταζητούμενος.

Συνολικά έχουν εκδοθεί 11 εντάλματα σύλληψης εναντίον των δολοφόνων Ισαάκ Σολωμού, όμως κανείς δεν τα εκτελεί. Ο Ερχάν Ερικλί μάλιστα είχε συλληφθεί το 2012 στο Κιργιστάν και η Κύπρος ζήτησε αμέσως την έκδοσή του κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε. Αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στα κατεχόμενα.

Μεταξύ των δολοφόνων του Τάσου Ισαάκ, η Κύπρος εξέδωσε τα εξής ονόματα το 1996: Χασίμ Γιλμάζ (ιδιοκτήτης καφετέριας στην κατεχόμενη Κερύνεια), Μουσταφά Εργκιούν («αστυνομικός»), Πολάτ Φικρέτ Κόρελι (Τουρκοκύπριος από την Αμμόχωστο), Φικρέτ Βελί Κόρελι (ιδιοκτήτης συνεργείου ποδηλάτων), Μεχμέτ Μουσταφά Αρσλάν (Πρόεδρος της οργάνωσης των γκρίζων λύκων στα κατεχόμενα το 1996) και Ερχάν Αρικλί (τότε πρόεδρος της φοιτητικής οργάνωσης Turk-Bir στα κατεχόμενα.

Όλοι οι παραπάνω παραμένουν ανενόχλητοι και ατιμώρητοι... Αν είμαστεν όμως «Ισραήλ», όλοι τους θα έβλεπαν αυτή την ώρα και ίσως εδώ και πολύ καιρό, τα ραδίκια ανάποδα!