Το ChatGPT καταγράφει τις κινήσεις των χρηστών στον υπολογιστή τους

Η νέα λειτουργία Computer History στην εφαρμογή του ChatGPT για macOS καταγράφει τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο χρήστης στον υπολογιστ...



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Η λειτουργία θυμίζει το Windows Recall της Microsoft, όμως υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Το Recall βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη λήψη στιγμιότυπων οθόνης, ενώ η OpenAI αναφέρει ότι το Computer History δεν καταγράφει εικόνες, βίντεο ή ήχο.



Αντί γι’ αυτά, βασίζεται σε «events», δηλαδή γεγονότα και ενέργειες που πραγματοποιούνται στον υπολογιστή.



Περισσότερη ευκολία, περισσότερα ερωτήματα



Η δυνατότητα μπορεί να κάνει το ChatGPT πιο χρήσιμο ως προσωπικό βοηθό, καθώς αποκτά εικόνα της προηγούμενης δραστηριότητας και μπορεί να αναγνωρίζει εκκρεμότητες ή επαναλαμβανόμενες εργασίες.



Ταυτόχρονα, η συνεχής καταγραφή της δραστηριότητας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο των δεδομένων. Η επιλογή εξαίρεσης εφαρμογών, ιστοτόπων και μεμονωμένων καταχωρίσεων αποτελεί επομένως σημαντικό στοιχείο της νέας λειτουργίας.

AI Η λειτουργία θυμίζει το Windows Recall της Microsoft, όμως υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Το Recall βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη λήψη στιγμιότυπων οθόνης, ενώ η OpenAI αναφέρει ότι το Computer History δεν καταγράφει εικόνες, βίντεο ή ήχο.Αντί γι’ αυτά, βασίζεται σε «events», δηλαδή γεγονότα και ενέργειες που πραγματοποιούνται στον υπολογιστή.Η δυνατότητα μπορεί να κάνει το ChatGPT πιο χρήσιμο ως προσωπικό βοηθό, καθώς αποκτά εικόνα της προηγούμενης δραστηριότητας και μπορεί να αναγνωρίζει εκκρεμότητες ή επαναλαμβανόμενες εργασίες.Ταυτόχρονα, η συνεχής καταγραφή της δραστηριότητας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο των δεδομένων. Η επιλογή εξαίρεσης εφαρμογών, ιστοτόπων και μεμονωμένων καταχωρίσεων αποτελεί επομένως σημαντικό στοιχείο της νέας λειτουργίας.AI ChatGPT

Η νέα λειτουργία Computer History στην εφαρμογή του ChatGPT για macOS καταγράφει τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο χρήστης στον υπολογιστή, ώστε το σύστημα να μαθαίνει τον τρόπο εργασίας του, να προτείνει αυτοματισμούς και να μπορεί να συνεχίζει εργασίες που έχουν μείνει στη μέση.Η λειτουργία δημιουργεί ένα χρονολόγιο δραστηριότητας, το οποίο μπορούν να αξιοποιούν το ChatGPT και το Codex όταν ο χρήστης υποβάλλει ένα αίτημα. Έτσι, το σύστημα μπορεί να αναζητήσει για παράδειγμα ποιο έγγραφο επεξεργάστηκε πρόσφατα ο χρήστης, να ελέγξει αν αυτό κοινοποιήθηκε μέσω Slack και να παρουσιάσει μια σύνοψη της εργασίας του.Η Computer History είναι προαιρετική λειτουργία. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρέσουν συγκεκριμένες εφαρμογές και ιστοτόπους, αλλά και να διαγράψουν καταχωρίσεις από το ιστορικό.Σύμφωνα με την OpenAI, το περιεχόμενο που βρίσκεται σε ανώνυμες ή ιδιωτικές καρτέλες περιήγησης αγνοείται αυτόματα.