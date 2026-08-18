Χτυπούσε την σύζυγό του ενώ κοιμόταν για μια παλιά κλήση στο κινητό, η καταγγελία στην Κρήτη που έστειλε 36χρονο στη φυλακή

Στη φυλακή οδηγήθηκε 36χρονος, πατέρας δύο μικρών παιδιών, μετά από σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο το οποίο κατήγγειλε η 29χρονη σύζυγ...



Αφορμή για το βίαιο ξέσπασμά του, φέρεται να στάθηκε το γεγονός πως βρήκε στο κινητό της τηλέφωνο παλαιότερη κλήση από κοινό τους φίλο, κάτι το οποίο θεώρησε επιλήψιμο από τον 36χρονο που ανέφερε πως την ζηλεύει παθολογικά, όπως αναφέρει το cretalive.gr. Η νεαρή μητέρα φέρεται να κατήγγειλε ότι κακοποιείται την τελευταία 5ετία, ωστόσο ουδέποτε είχε προβεί σε καταγγελία στις Αστυνομικές Αρχές.



Τη νύχτα του τελευταίου επεισοδίου και ενώ την χτυπούσε, όπως υποστήριξε, κάποια στιγμή ξύπνησε το μικρότερο από τα δύο παιδιά τους, (ηλικίας 4 και 7 ετών) και χρειάστηκε να πάει κοντά του. Όπως περιέγραψε, αισθάνθηκε αδιαθεσία από τα χτυπήματα και ζήτησε βοήθεια. Ο 36χρονος, πάντως, σε έξαλλη κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, την απείλησε ότι δεν έχει σε τίποτα να την σκοτώσει και να αυτοκτονήσει.



Ο 36χρονος συνελήφθη, κρατήθηκε και δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου που τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης, με έκτιση στη φυλακή δύο μηνών.

Στη φυλακή οδηγήθηκε 36χρονος, πατέρας δύο μικρών παιδιών, μετά από σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο το οποίο κατήγγειλε η 29χρονη σύζυγος του, στις 13 Αυγούστου. Η γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού στην Κρήτη με μελανιασμένο πρόσωπο, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κοιμόταν, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, από τον 36χρονο σύζυγο της.