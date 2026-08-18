Κοσμικό θρίλερ: Μαύρη τρύπα διέλυσε γιγάντιο άστρο, αλλά κάτι παράξενο εξακολουθεί να υπάρχει

Οι αστρονόμοι έγιναν μάρτυρες μιας μαύρης τρύπας που διέλυσε βίαια ένα τεράστιο άστρο, προκαλώντας μία από τις πιο ενεργειακές αστρικές ε...



Μια έκρηξη πιο λαμπερή από 400 δισεκατομμύρια ήλιους



Ο ίδιος δήλωσε στο συνέδριο: «Ανακαλύψαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι μια μαύρη τρύπα που συγχωνεύεται με ένα τεράστιο συνοδό άστρο, κομματιάζοντάς το σε έναν δίσκο που τροφοδοτεί τη μαύρη τρύπα. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που προκαλεί δέος».



Η καταστροφή αυτή προκάλεσε ένα από τα πιο ισχυρά κοσμικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, η ενέργεια που απελευθερωνόταν έφτασε περίπου τις 400 δισεκατομμύρια φορές την ισχύ του Ήλιου της Γης, ξεπερνώντας ακόμη και τους πιο ισχυρούς υπερκαινοφανείς (σουπερνόβα) που είναι γνωστοί στους αστρονόμους.



Όταν η μαύρη τρύπα καταβροχθίζει το θύμα της



Οι αστρονόμοι έχουν παρατηρήσει και στο παρελθόν μαύρες τρύπες να καταβροχθίζουν άστρα, σε φαινόμενα γνωστά ως Γεγονότα Παλιρροϊκής Διατάραξης (Tidal Disruption Events). Ωστόσο, οι ερευνητές δεν είχαν δει ποτέ ξανά ένα τέτοιο συμβάν σε αυτή την κλίμακα.



Η Άννα Χο, επίκουρη καθηγήτρια αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ και συνσυγγραφέας της μελέτης μαζί με τον Πέρλεϊ, εντόπισε το αξιοσημείωτο αυτό γεγονός λίγο αφότου το φως του έφτασε στη Γη.



Χρησιμοποιώντας την εγκατάσταση Zwicky Transient Facility στο Αστεροσκοπείο Παλομάρ στην Καλιφόρνια, ανίχνευσε το αντικείμενο, το οποίο έλαβε την επίσημη ονομασία AT2024wpp και το παρατσούκλι «the Whippet» (Το Γουίπετ).



Οι ερευνητές υποψιάστηκαν γρήγορα ότι το φαινόμενο θα μπορούσε να είναι ένα Λαμπρό Φαινόμενο Ταχείας Μπλε Οπτικής Μετάβασης (LFBOT) — ένας σπάνιος και ελάχιστα κατανοητός τύπος ορατού κοσμικού γεγονότος που συνδέεται με την καταστροφή άστρων.



Μέσα σε μία ημέρα, οι παρατηρήσεις από το Τηλεσκόπιο του Λίβερπουλ στα Κανάρια Νησιά και τον δορυφόρο Swift της NASA στο διάστημα έδειξαν ότι το αντικείμενο παρουσίαζε τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά ενός LFBOT.



Εμφανιζόταν εξαιρετικά μπλε και παρήγαγε ακτίνες Χ. Οι μετρήσεις απόστασης που παρείχαν οι συγγραφείς Ρ. Μάικλ Ριτς από το UCLA και Γιου Τζινγκ Τσιν από το Caltech έδειξαν ότι το μεταβατικό αυτό φαινόμενο απελευθέρωνε πολύ περισσότερη ενέργεια από ένα συνηθισμένο σουπερνόβα.



Σε συνδυασμό με άλλες παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας του, οι μετρήσεις οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι γίνονταν μάρτυρες του κομματιάσματος και της κατάποσης ενός άστρου από μια μαύρη τρύπα.



«Αν και υποψιαζόμασταν τι ήταν, παρέμενε εξαιρετικό», πρόσθεσε ο Πέρλεϊ. «Αυτό το γεγονός ήταν πολλές φορές πιο ενεργειακό από οποιοδήποτε παρόμοιο συμβάν και περισσότερο από κάθε γνωστή έκρηξη που τροφοδοτείται από την κατάρρευση ενός άστρου».



«Αυτά τα γεγονότα όχι μόνο μας βοηθούν να εντοπίσουμε τις μαύρες τρύπες, αλλά προσφέρουν και έναν νέο τρόπο για να προσδιορίσουμε πού εμφανίζονται, πώς σχηματίζονται και αναπτύσσονται, καθώς και τη φυσική πίσω από τον τρόπο που συμβαίνει αυτό», πρόσθεσε ο Πέρλεϊ.



Κρουστικό κύμα σαρώνει το διάστημα



Πρόσθετες μελέτες του AT2024wpp δείχνουν ότι το γεγονός δημιούργησε ένα ισχυρό κρουστικό κύμα, το οποίο ταξίδεψε προς τα έξω μέσα από πυκνό περιβάλλον αέριο με το ένα πέμπτο της ταχύτητας του φωτός. Μετά από περίπου μισό χρόνο, ωστόσο, το κρουστικό κύμα φάνηκε ξαφνικά να «ξεθωριάζει».



Το υλικό που αποσπάστηκε από το άστρο σχημάτισε έναν δίσκο γύρω από τη μαύρη τρύπα και έγινε υπερβολικά θερμό καθώς στροβιλιζόταν προς τα μέσα. Αυτή η διαδικασία παρήγαγε ακτινοβολία Χ μαζί με έναν ισχυρό «άνεμο» αερίου.



Η εκροή αυτή συγκρούστηκε με υλικό που είχε απελευθερώσει το άστρο πριν από την καταστροφή του, δημιουργώντας τη λαμπρή μπλε οπτική και υπεριώδη εκπομπή που παρατηρήθηκε κατά τις πρώτες ημέρες, καθώς και τα σήματα ραδιοκυμάτων και χιλιοστομετρικού μήκους κύματος που εντόπισαν οι αστρονόμοι.



Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το κρουστικό κύμα «ξεθωριάζει» αφού φτάσει στο εξωτερικό όριο μιας «φούσκας» που δημιουργήθηκε από αέριο το οποίο είχε αποβάλει προηγουμένως το καταδικασμένο άστρο.



Ένα μυστήριο σήμα αναδύεται από τα κοσμικά ερείπια



Ένα αινιγματικό χαρακτηριστικό παραμένει. Οι παρατηρήσεις από το Αστεροσκοπείο Κεκ (Keck), το Αστεροσκοπείο Μαγγελάνου (Magellan) και το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) δεν έδειξαν αναγνωρίσιμα χημικά αποτυπώματα κατά τον πρώτο μήνα μετά την έκρηξη.



Καθώς το γεγονός άρχισε να εξασθενεί, ωστόσο, εμφανίστηκαν ασθενή αποτυπώματα αερίου υδρογόνου και ηλίου. Το ήλιο παρείχε μια ιδιαίτερα απροσδόκητη ένδειξη.



Ταξίδευε κατά μήκος της γραμμής όρασης με ταχύτητα μεγαλύτερη από 6.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, γεγονός που υποδηλώνει ότι μια πυκνά συνδεδεμένη δομή μπορεί να επιβίωσε από την αρχική έκρηξη και τώρα κινείται γρήγορα προς το μέρος μας.



Οι ερευνητές εικάζουν ότι το σήμα αυτό θα μπορούσε να προέρχεται από ένα «ρεύμα» υλικού που απελευθερώθηκε από τον πυρήνα του άστρου, την ώρα που η τρομερή βαρύτητα της μαύρης τρύπας το κομμάτιαζε.

Μια πιο τολμηρή πιθανότητα είναι το υλικό να προέρχεται από ένα τρίτο μέλος του συστήματος, το οποίο δέχεται το σφοδρό πλήγμα ενός ταχύτατου ανέμου σωματιδίων και ακτινοβολίας Χ, που παράγονται από τη μαύρη τρύπα καθώς τρέφεται.

Οι αστρονόμοι έγιναν μάρτυρες μιας μαύρης τρύπας που διέλυσε βίαια ένα τεράστιο άστρο, προκαλώντας μία από τις πιο ενεργειακές αστρικές εκρήξεις που έχουν παρατηρηθεί ποτέ.Το σύμπαν κρύβει εκπλήξεις που ξεπερνούν ακόμα και τα πιο ευφάνταστα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Πρόσφατα, τα τηλεσκόπια των αστρονόμων στράφηκαν προς ένα από τα πιο βίαια κοσμικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά της παρατήρησης του διαστήματος.Μια τρομακτική μάχη ανάμεσα σε έναν γιγάντιο ήλιο και μια αχόρταγη μαύρη τρύπα άφησε πίσω της ένα μυστήριο που προκαλεί τους νόμους της φυσικής.Το γεγονός, που έλαβε το παρατσούκλι «the Whippet» (Το Γουίπετ), απελευθέρωσε για λίγο ενέργεια περίπου 400 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου και έστειλε ένα κρουστικό κύμα να τρέχει προς τα έξω με το ένα πέμπτο της ταχύτητας του φωτός.Μήνες αργότερα, οι επιστήμονες εντόπισαν ήλιο που κινείτο αναπάντεχα γρήγορα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποια δομή ίσως επιβίωσε από την καταστροφή. Ένα τεράστιο άστρο κομματιάστηκε και καταβροχθίστηκε σταδιακά από μια μαύρη τρύπα, σε ένα θεαματικό γεγονός που οι επιστήμονες παρομοίασαν με την «προετοιμασία ενός σνακ για μεσημεριανό».Αστρονόμοι από όλο τον κόσμο παρατήρησαν αυτή την ακραία συνάντηση, και το γεγονός παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας (AAS) στο Φοίνιξ της Αριζόνα.Οι ερευνητές περιέγραψαν ότι το άστρο «κομματιάστηκε», καθώς η τρομερή βαρύτητα της μαύρης τρύπας το διέλυσε και κατέφαγε το υλικό του κομμάτι-κομμάτι. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αστροφυσικής Ντάνιελ Πέρλεϊ, από το Πανεπιστήμιο Τζον Μουρς του Λίβερπουλ, είναι ο κύριος συγγραφέας μιας επιστημονικής μελέτης στο περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.