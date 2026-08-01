Σκάβουν το Ιόνιο για μαύρο χρυσό - Πυρετός σε Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα για τη γεώτρηση «Ασωπός 1» της ExxonMobil

Στην τελική ευθεία η ιστορική γεώτρηση «Ασωπός 1» στο Ιόνιο. Η ExxonMobil ετοιμάζει το πλωτό γεωτρύπανο για κοίτασμα-μαμούθ 200 δισ. κυβ...



Στρατηγικό ορμητήριο η Ηγουμενίτσα, αερογέφυρα μέσω Κέρκυρας



Η γιγαντιαία αυτή επιχείρηση μετατρέπει τη Δυτική Ελλάδα σε ενεργειακό κέντρο υποστήριξης. Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, δεσμεύεται χώρος 13 έως 14 στρεμμάτων στο εξωτερικό τμήμα του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, το οποίο θα αποτελέσει την κύρια βάση εφοδιασμού του γεωτρύπανου. Από εκεί θα αποπλέουν δύο εξειδικευμένα πλοία υποστήριξης για τη συνεχή τροφοδοσία της υπεράκτιας εγκατάστασης με υλικά και εξοπλισμό, δημιουργώντας οικονομικό αποτύπωμα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την τοπική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις.



Την ίδια ώρα, η Κέρκυρα αναλαμβάνει τον ρόλο του διαμετακομιστικού κόμβου για το προσωπικό. Οι αλλαγές των 160 έως 180 εργαζομένων θα πραγματοποιούνται μέσω του αεροδρομίου του νησιού και εν συνεχεία με ελικόπτερα απευθείας προς το γεωτρύπανο, σε κυλιόμενες βάρδιες των 28 ημερών, ενισχύοντας σημαντικά και τον τοπικό τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο.



Το θηρίο «Stena DrillMax» και τα 4.600 μέτρα βάθος



Το σημείο της γεώτρησης έχει επιλεγεί με απόλυτη γεωλογική και περιβαλλοντική ακρίβεια, ευρισκόμενο σε απόσταση 44 χιλιομέτρων από τους ακριτικούς Οθωνούς και 41 χιλιομέτρων από την πλησιέστερη προστατευόμενη ζώνη. Η περιβαλλοντική μελέτη έχει ήδη διαβιβαστεί σε Ιταλία και Αλβανία στο πλαίσιο των διασυνοριακών διαδικασιών.



Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έως τον προσεχή Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Αμέσως μετά, ενεργοποιείται και καταφθάνει στην περιοχή το υπερσύγχρονο πλωτό γεωτρύπανο Stena DrillMax.



Η επιχείρηση «Ασωπός 1» αποτελεί ένα έργο υψηλότατου ρίσκου και τεχνικής δυσκολίας, με το συνολικό κόστος να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 70 εκατομμυρίων ευρώ. Το τρυπάνι θα εισχωρήσει σε βάθος νερού 850 μέτρων και θα φτάσει σε συνολικό βάθος 4.622 μέτρων κάτω από τον πυθμένα. Αν και οι πιθανότητες γεωλογικής επιτυχίας υπολογίζονται στο 16% —όπως συνηθίζεται σε τέτοιες πρωτοπόρες έρευνες υδρογονανθράκων— η αντίστροφη μέτρηση για να αποδειχθεί εάν το Ιόνιο κρύβει το ενεργειακό μέλλον του Ελληνισμού έχει ξεκινήσει οριστικά.

Στην τελική ευθεία η ιστορική γεώτρηση «Ασωπός 1» στο Ιόνιο. Η ExxonMobil ετοιμάζει το πλωτό γεωτρύπανο για κοίτασμα-μαμούθ 200 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίουΗ ώρα της αλήθειας για τον υπόγειο ενεργειακό πλούτο της Ελλάδας έφτασε. Ο σχεδιασμός για την πρώτη, ιστορική ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 του βορειοδυτικού Ιονίου μπαίνει στην τελική ευθεία, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τα λόγια και τις σεισμικές αναλύσεις στα πραγματικά έργα επί του πεδίου.Η κατάθεση της ογκώδους Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), έκτασης περίπου 2.000 σελίδων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τη γεώτρηση «Ασωπός 1». Η κοινοπραξία των κολοσσών —με επικεφαλής την αμερικανική ExxonMobil (60%), τη HELLENiQ ENERGY (30%) και την Energean (10%)— κλειδώνει ως στόχο έναρξης τον Φεβρουάριο του 2027. Το διακύβευμα προκαλεί ίλιγγο: Οι δυνητικοί πόροι της περιοχής εκτιμάται ότι αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ικανά να αλλάξουν άρδην τα γεωπολιτικά και ενεργειακά δεδομένα της πατρίδας μας.