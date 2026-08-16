Άνω Βριλήσσια: Εντοπίστηκαν οι ανήλικοι που έπαιζαν με φωτιά μέσα σε δάσος για ένα «challenge»

Ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν οι τρεις ανήλικοι που στο πλαίσιο ενός «challenge» έπαιζαν με φωτιά σε πευκόφυτη έκταση στην Πεντέλη, η ο...

Ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν οι τρεις ανήλικοι που στο πλαίσιο ενός «challenge» έπαιζαν με φωτιά σε πευκόφυτη έκταση στην Πεντέλη, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, σε περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας και σε ημέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάςΤο βίντεο που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο ΑΝΤ1, φαίνονται οι ανήλικοι να ανάβουν φωτιά στην πευκόφυτη έκταση και στη συνέχεια να προσπαθούν να την περιορίσουν. Το περιστατικό φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να συνδέεται με challenge μεταξύ ανηλίκων. Το βιντεοληπτικό υλικό καταγράφηκε από οδηγό που περνούσε από το σημείο και αντιλήφθηκε την παρουσία των τριών παιδιών.Ένα τηλεφώνημα στο 112 οδήγησε στην ταυτοποίησηMετά την έκταση που πήρε το θέμα έφτασαν νέες πληροφορίες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που οδήγησαν στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, έγινε ένα τηλεφώνημα στο 112, και οι ερευνητές της Πυροσβεστικής κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τρία παιδιά που είναι ηλικίας 13 ετών και τα οποία έπαιζαν κυριολεχτικά με τη φωτιά μέσα στο πευκοδάσος στους πρόποδες του Πεντελικού, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, μια ημέρα με υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.Τα στελέχη της ΔΑΕΕ εντόπισαν τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους, Οι 13χρονοι φέρεται να ζήτησαν συγγνώμη για αυτήν την απερίσκεπτη πράξη τους, ενώ συγκλονισμένοι ήταν οι γονείς τους, οι οποίοι είχαν πλήρη άγνοια για αυτό το challenge εμπρησμού, όπως το αποκαλούν οι πυροσβέστες.Σε βάρος των παιδιών σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.