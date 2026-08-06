Σκύρος: Σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο - Μάχη με τους ανέμους δίνουν 6 εναέρια μέσα

Μία πολύ δύσκολη νύχτα πέρασαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο για να καταφέρουν να περιορίσουν τη φωτιά, οι οποίες μάλιστα ...

Μία πολύ δύσκολη νύχτα πέρασαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο για να καταφέρουν να περιορίσουν τη φωτιά, οι οποίες μάλιστα ενισχύθηκαν μετά τη 01:00 με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς στο νησί. Πλέον με το πρώτο φως του ήλιου, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη μπαίνουν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης.Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που μαίνονται από χθες, ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και δυσχεραίνουν την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς στη Σκύρο, ενώ μεγαλύτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο, αλλά ακόμα δεν έχει πλησιάσει σπίτια.Όπως είχε προγραμματιστεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά τη 01:00 έφτασαν στη Σκύρο ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας ενισχύσεις από τρεις περιφέρειες. Συνολικά, στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.Συγκεκριμένα, στο νησί μετέβησαν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας και τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.Στη Σκύρο έφτασαν επίσης πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.