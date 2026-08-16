Μαρόκο: 111 μετανάστες συνελήφθησαν πριν επιχειρήσουν να περάσουν στη Θέουτα

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι συνελήφθησαν το Σάββατο από τις μαροκινές Αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη...

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι συνελήφθησαν το Σάββατο από τις μαροκινές Αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα.Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 109 μετανάστες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και δύο Μαροκινοί πολίτες. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη Φνιντέκ και στην ευρύτερη περιοχή, απέναντι από τη Θέουτα.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την κυκλοφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκκλήσεων για νέα μαζική απόπειρα διέλευσης στις 15 Αυγούστου. Οι μαροκινές Αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι θα προχωρούσαν σε συλλήψεις όσων συμμετείχαν ή οργάνωναν τέτοιες προσπάθειες.Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, το οποίο επικαλείται το Reuters, η μαροκινή αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου τρία χιλιόμετρα από τα σύνορα.Οι Αρχές του Μαρόκου είχαν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, ενώ εμπόδισαν ομάδες μεταναστών να μετακινηθούν προς τον βόρειο Μαρόκο με τρένα και λεωφορεία. Παρά τα μέτρα, ορισμένοι μετανάστες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη Φνιντέκ μέσω ορεινών διαδρομών.Πηγή: skai.gr