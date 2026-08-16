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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Σαν σήμερα το 1974... η δεύτερη κατάρα της μεταπολίτευσης, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα απ΄την «εξορία» που τον είχε στείλει με αμερικάνικο διαβατήριο ο Παττακός!

Αυγούστου 16, 2026

Σαν σήμερα το 1974 - Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά την... αυτοεξορία του λόγω της δικτατορίας. Δεκάδες συνυπεύθυνο...


Σαν σήμερα το 1974 - Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά την... αυτοεξορία του λόγω της δικτατορίας.

Δεκάδες συνυπεύθυνοι για την καταστροφή της Ελλάδος σπεύδουν στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθούν... Μαζί με εκατομμύρια άλλους αφελείς ή ανεγκέφαλους Ελλαδίτες θα τον κάνουν λίγα χρόνια αργότερα πρωθυπουργό... που επέτρεψε με δημόσιο σύνθημα σε όλους τους κυβερνητικούς να κάνουν ένα δωράκι στον εαυτό τους...





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