Σαν σήμερα το 1974... η δεύτερη κατάρα της μεταπολίτευσης, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα απ΄την «εξορία» που τον είχε στείλει με αμερικάνικο διαβατήριο ο Παττακός!

Σαν σήμερα το 1974 - Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά την... αυτοεξορία του λόγω της δικτατορίας.Δεκάδες συνυπεύθυνοι για την καταστροφή της Ελλάδος σπεύδουν στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθούν... Μαζί με εκατομμύρια άλλους αφελείς ή ανεγκέφαλους Ελλαδίτες θα τον κάνουν λίγα χρόνια αργότερα πρωθυπουργό... που επέτρεψε με δημόσιο σύνθημα σε όλους τους κυβερνητικούς να κάνουν ένα δωράκι στον εαυτό τους...