Δυρράχιο: Μεταφορά πυροβόλων όπλων από το Κόσοβο σε αλβανικές εγκληματικές ομάδες

Ολοκληρώθηκε από την Αστυνομία του Δυρραχίου επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Hallkat» κατά της διακίνησης πυροβόλων όπλων από το Κόσοβ...





Κατά τη διάρκεια έρευνας στο όχημα με το οποίο ταξίδευαν οι δύο συλληφθέντες στον Μαμινά, οι αστυνομικοί βρήκαν 3 πιστόλια και 34 πραγματικά πυρομαχικά.



«Ως αποτέλεσμα ερευνητικού και επιχειρησιακού έργου, με στόχο την πρόληψη εγκληματικών γεγονότων, μέσω της ανίχνευσης και καταστολής περιπτώσεων διακίνησης πυροβόλων όπλων στην Αλβανία, με σκοπό την πώλησή τους σε εγκληματικές ομάδες σε διάφορες πόλεις, ειδικοί του Τμήματος Διερεύνησης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Ειδική Επιχειρησιακή Δύναμη του Αστυνομικού Τμήματος Δυρραχίου, ολοκλήρωσαν την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Hallkat», όπως σημειώνουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

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Echedoros.blog Μια 39χρονη γυναίκα συνελήφθη επίσης και κατηγορείται για μη καταγγελία εγκλήματος.Κατά τη διάρκεια έρευνας στο όχημα με το οποίο ταξίδευαν οι δύο συλληφθέντες στον Μαμινά, οι αστυνομικοί βρήκαν 3 πιστόλια και 34 πραγματικά πυρομαχικά.«Ως αποτέλεσμα ερευνητικού και επιχειρησιακού έργου, με στόχο την πρόληψη εγκληματικών γεγονότων, μέσω της ανίχνευσης και καταστολής περιπτώσεων διακίνησης πυροβόλων όπλων στην Αλβανία, με σκοπό την πώλησή τους σε εγκληματικές ομάδες σε διάφορες πόλεις, ειδικοί του Τμήματος Διερεύνησης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Ειδική Επιχειρησιακή Δύναμη του Αστυνομικού Τμήματος Δυρραχίου, ολοκλήρωσαν την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Hallkat», όπως σημειώνουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Ολοκληρώθηκε από την Αστυνομία του Δυρραχίου επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Hallkat» κατά της διακίνησης πυροβόλων όπλων από το Κόσοβο, με σκοπό την πώλησή τους σε εγκληματικές ομάδες στην Αλβανία.Δύο άτομα συνελήφθησαν στην επιχείρηση. Ένας 34χρονος άνδρας, κάτοικος του Κούκεσι, συνελήφθη ως ύποπτος για εμπορία όπλων και πυρομαχικών, καθώς και για παράνομη παραγωγή, κατοχή, αγορά ή πώληση ψυχρών όπλων.