«ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ...»!!! 16 Αυγούστου 2020... Ο «Στόχος» ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την τουρκική προπαγάνδα και παρουσιάζει ΠΡΩΤΟΣ την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΡΥΠΑ του Κεμαλ Ρέϊς...!!!

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ...!!! ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτή είναι η ΤΡΥΠΑ του KemalReis...!!! Φωτογραφία ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ της Ελληνικής Νίκης ...







ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ...!!! ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτή είναι η ΤΡΥΠΑ του KemalReis...!!! Φωτογραφία ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ της Ελληνικής Νίκης στη Ναυμαχία της Μεσογείου...!!!».





Ο "ΣΤΌΧΟΣ" πρώτος και ΜΟΝΟΣ παρουσιάζει το ντοκουμέντο που διέλυσε την τουρκική προπαγάνδα και των υβριδικό τους πόλεμο που διέδιδαν ακόμη και ΗΛΙΘΙΟΙ (αν και κάποιοι είναι ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ) ακόμη και εντός Ελλάδος. Ο "ΣΤΌΧΟΣ" πρώτος και ΜΟΝΟΣ παρουσιάζει το ντοκουμέντο που διέλυσε την τουρκική προπαγάνδα και των υβριδικό τους πόλεμο που διέδιδαν ακόμη και ΗΛΙΘΙΟΙ (αν και κάποιοι είναι ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ) ακόμη και εντός Ελλάδος.





Βέβαια υπήρξαν πολλοί που φρίκαραν γιατί αυτό το ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ το έβγαλε ο "Στόχος", αλλά το ξυδάκι τους χαλάρωσε. Γράφαμε επι λέξη παρουσιάζοντας την συγκλονιστική φωτογραφία στις 16 Αυγούστου 2020 (Τα συστημικά ΜΜΕ ακολούθησαν 3 μέρες αργότερα)



