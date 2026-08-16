«ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ...»!!! 16 Αυγούστου 2020... Ο «Στόχος» ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την τουρκική προπαγάνδα και παρουσιάζει ΠΡΩΤΟΣ την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΡΥΠΑ του Κεμαλ Ρέϊς...!!!

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ...!!! ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτή είναι η ΤΡΥΠΑ του KemalReis...!!! Φωτογραφία ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ της Ελληνικής Νίκης ...
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ...!!! ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτή είναι η ΤΡΥΠΑ του KemalReis...!!! Φωτογραφία ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ της Ελληνικής Νίκης στη Ναυμαχία της Μεσογείου...!!!».
Βέβαια υπήρξαν πολλοί που φρίκαραν γιατί αυτό το ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ το έβγαλε ο "Στόχος", αλλά το ξυδάκι τους χαλάρωσε. Γράφαμε επι λέξη παρουσιάζοντας την συγκλονιστική φωτογραφία στις 16 Αυγούστου 2020 (Τα συστημικά ΜΜΕ ακολούθησαν 3 μέρες αργότερα)
Τρείς μέρες τους αφήσαμε να το παίζουν μάγκες και πολεμιστές του νερού... Λες και η Μεσόγειος είναι καμιά στέπα.
Τρείς μέρες αυθαδιάζανε προσπαθώντας μάλιστα να αναστρέψουν την πραγματικότητα και την αλήθεια που πονάει...
Τρείς μέρες μας γεμίζανε με ψέματα και κατασκευασμένες φωτογραφίες και ειδήσεις κάνοντας το άσπρο μαύρο...
ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ τα ψέματα! Σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου ο "Στόχος" σας αποκαλύπτει την πραγματικότητα και την δεξιά όψη του Kemal Reis ξεσκισμένη από την πλώρη του Λήμνος.
Η «επακούμβιση» όπως βλέπετε δεν ήταν και τόσο χαλαρή! Εκεί στο ύψος του υποστέγου του ελικοπτέρου που φέρει η τουρκική φρεγάτα ξεκινάει μια βαθιά και πλατιά ρωγμή μήκος σχεδόν 4 μέτρων, ίσως και 5... και με άνοιγμα ένα μέτρο τουλάχιστον!!!
Στην φωτογραφία ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να διαψεύσει φαίνεται αχνά κάτω δεξιά και ο αριθμός του πλοίου... Στο πίσω μέρος δε εκεί που τελειώνει το ελικοδρόμιο διακρίνεται και ο θυρεός του... Αυτά για τη ώρα και φροντίστε να μάθουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πόσο βαθιά ήταν η απάντηση και η πληγή στην τουρκική προκλητικότητα. ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΑ...
Τρείς μέρες αυθαδιάζανε προσπαθώντας μάλιστα να αναστρέψουν την πραγματικότητα και την αλήθεια που πονάει...
Τρείς μέρες μας γεμίζανε με ψέματα και κατασκευασμένες φωτογραφίες και ειδήσεις κάνοντας το άσπρο μαύρο...
ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ τα ψέματα! Σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου ο "Στόχος" σας αποκαλύπτει την πραγματικότητα και την δεξιά όψη του Kemal Reis ξεσκισμένη από την πλώρη του Λήμνος.
Η «επακούμβιση» όπως βλέπετε δεν ήταν και τόσο χαλαρή! Εκεί στο ύψος του υποστέγου του ελικοπτέρου που φέρει η τουρκική φρεγάτα ξεκινάει μια βαθιά και πλατιά ρωγμή μήκος σχεδόν 4 μέτρων, ίσως και 5... και με άνοιγμα ένα μέτρο τουλάχιστον!!!
Στην φωτογραφία ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να διαψεύσει φαίνεται αχνά κάτω δεξιά και ο αριθμός του πλοίου... Στο πίσω μέρος δε εκεί που τελειώνει το ελικοδρόμιο διακρίνεται και ο θυρεός του... Αυτά για τη ώρα και φροντίστε να μάθουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πόσο βαθιά ήταν η απάντηση και η πληγή στην τουρκική προκλητικότητα. ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΑ...
Εφημερίδα. "ΣΤΟΧΟΣ" - www.stoxos.gr
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