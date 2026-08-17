Συρία: Ισλαμιστές σκότωσαν Ελληνορθόδοξο στη Χομς (Αρχαία Έμεσα) ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο!

Σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Greco-Levantines World Wide στην πλατφόρμα «Χ», ισλαμιστές ένοπλοι δολοφόνησαν τον Ναντέρ Τανούς, Χρι...



Η ανάρτηση του Greco-Levantines World Wide αναφέρει:



«Ισλαμιστές κακοποιοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ναντέρ Τανούς, έναν Χριστιανό κομμωτή στη Χομς.



»Η δολοφονία του σημειώνεται εν μέσω συνεχιζόμενων δολοφονιών που στοχοποιούν Χριστιανούς και Αλαφίτες σε ολόκληρη τη Συρία.



»Ο Ναντέρ δολοφονήθηκε ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μιας μείζονος εορτής για τους Ελληνορθόδοξους Χριστιανούς της Αντιοχείας.



»Αιωνία του η μνήμη».



Σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Greco-Levantines World Wide στην πλατφόρμα «Χ», ισλαμιστές ένοπλοι δολοφόνησαν τον Ναντέρ Τανούς, Χριστιανό κομμωτή στη Χομς, σε ένα περιστατικό που εντάσσεται στις συνεχιζόμενες στοχευμένες επιθέσεις εναντίον Χριστιανών και Αλαουιτών σε ολόκληρη τη Συρία.Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση, η δολοφονία του Τανούς σημειώθηκε ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος), μιας μείζονος εορτής για τους Ελληνορθόδοξους Χριστιανούς της Αντιοχείας.Με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός, γεννάται το εύλογο ερώτημα: τι ακριβώς παριστάνει η Ελληνική Πρεσβεία στη Δαμασκό εάν δεν προστατεύει πρωτίστως τους Έλληνες και τους Ρωμιούς (Ελληνορθόδοξους) της χώρας, οι οποίοι αποτελούν τους απογόνους των Ελλήνων και των Ρωμαίων που προϋπήρχαν των Αράβων στη Συρία.