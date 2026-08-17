Τρελάθηκαν οι τούρκοι στην Κύπρο.... Ελληνικά F16 εμφανίστηκαν από το πουθενά και βομβάρδισαν εικονικά τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής!

Τρελάθηκαν οι τούρκοι όταν οι Αλεπούδες της 340 Μοίρας της 115 ΠΜ ,ξεγέλασαν όλη την Τουρκική Αεράμυνα και η Τριάδα των F-16 πέταξε στη Κ...









Τρελάθηκαν οι τούρκοι όταν οι Αλεπούδες της 340 Μοίρας της 115 ΠΜ ,ξεγέλασαν όλη την Τουρκική Αεράμυνα και η Τριάδα των F-16 πέταξε στη Κύπρο και «Βομβάρδισε» τα Κατοχικά Στρατεύματα !!!Απο το πουθενά εμφανίστηκαν τα Ελληνικά μαχητικά που έφτασαν στο νησί της. Κύπρου και στοχοποίησαν τα Τουρκικά Στρατεύματα που εκτελούσαν προέλαση σύμφωνα με το Σενάριο ασκήσεως της Εθνικής Φρουράς στο Καλο χωριό της νήσου.Οι Χειριστές μας έκαναν όλες τις ενέργειες εκτός της άφεσης των Βομβών που θα έκανα φωτιά ,σκόνη και χώμα τα Τουρκικά ασκέριαΟταν οι Τούρκοι ξύπνησαν οι Αλεπούδες είχαν ήδη πάρει τον δρόμο της Επιστροφής ,όπου τους περίμεναν και εφεδρικά ελληνικά μαχητικά...