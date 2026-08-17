Το μικροσκοπικό νησί που κάνει τη μεγάλη ζημιά στην Τουρκία και δεν είναι το Καστελόριζο

Η Στρογγυλή Μεγίστης ή Στρογγύλη ή Υψηλή είναι νησίδα των Δωδεκανήσων κοντά στη Μεγίστη (Καστελόριζο) και είναι το ανατολικότερο τμήμα της Ελληνικής γης. Το νησί ανήκει διοικητικά στον δήμο Μεγίστης και δίναται να συντηρήσει ανθρώπινη διαβίωση και να αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα. Άρα έχει και δικαίωμα ΑΟΖ.Ποιο είναι το μυστικό της Στρογγυλής; Εάν η Στρογγύλη δεν υπήρχε στον χάρτη, ακόμα και με πλήρη επήρεια ΑΟΖ στο Καστελόριζο, η ελληνική ΑΟΖ δεν θα είχε επαφή με την ΑΟΖ της Κύπρου.