Φωτιές: 302 συλλήψεις για εμπρησμούς μέσα στο 2026! 31 από τις συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση

Στις 302 ανέρχονται οι συλλήψεις για εμπρησμούς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από την αρχή του έτους έως τις 16 Αυγούστου. Σύμφ...

Στις 302 ανέρχονται οι συλλήψεις για εμπρησμούς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από την αρχή του έτους έως τις 16 Αυγούστου.Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 271 από αυτές αφορούν περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση, ποσοστό που ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των συλλήψεων.Παράλληλα, έχουν επιβληθεί περισσότερα από 722 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.