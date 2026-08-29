Χάος από τη νεροποντή στην Κύπρο.. Μαζικές κλήσεις για βοήθεια στη Λευκωσία – Πτώσεις δέντρων, φωτιές από κεραυνούς, προβλήματα σε καλώδια

Δεκάδες περιστατικά που συνδέονται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην επαρχία Λευκωσίας, με τις αρμόδιες ...







Πτώσεις κλαδιών στον Στρόβολο, σε ετοιμότητα τα συνεργεία λέει ο δήμαρχος



Σε ετοιμότητα βρίσκονται τα συνεργεία του Δήμου Στροβόλου για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης και παράλληλα, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν σημεία όπου υπάρχουν πεσμένα ή επικίνδυνα κλαδιά και δέντρα.





Όπως σημειώνει ο δήμαρχος, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έχουν καταγραφεί πτώσεις κλαδιών και άλλα περιστατικά, τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και την κυκλοφορία.



«Τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι για επείγοντα περιστατικά που σχετίζονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο στο 99 643044.Ο Δήμος Στροβόλου, καταλήγει, παρακολουθεί την κατάσταση και παρεμβαίνει όπου απαιτείται.

Πτώσεις κλαδιών στον Στρόβολο, σε ετοιμότητα τα συνεργεία λέει ο δήμαρχοςΣε ετοιμότητα βρίσκονται τα συνεργεία του Δήμου Στροβόλου για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης και παράλληλα, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν σημεία όπου υπάρχουν πεσμένα ή επικίνδυνα κλαδιά και δέντρα.Όπως σημειώνει ο δήμαρχος, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έχουν καταγραφεί πτώσεις κλαδιών και άλλα περιστατικά, τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και την κυκλοφορία.«Τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι για επείγοντα περιστατικά που σχετίζονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο στο 99 643044.Ο Δήμος Στροβόλου, καταλήγει, παρακολουθεί την κατάσταση και παρεμβαίνει όπου απαιτείται.

Οι Αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των περιστατικών, ενώ αναμένεται νεότερη και λεπτομερέστερη ενημέρωση όταν διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση.





Δεκάδες περιστατικά που συνδέονται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην επαρχία Λευκωσίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να δέχονται μαζικές κλήσεις για παροχή βοήθειας.Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, τα περιστατικά αφορούν μεταξύ άλλων πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, πυρκαγιές σε ανοικτούς χώρους έπειτα από κεραυνούς, καθώς και σπινθηρισμούς σε ηλεκτρικά καλώδια που σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν φωτιά.Την ίδια στιγμή, πυρκαγιά ξέσπασε σε μεγάλο περιφραγμένο χώρο στην Κοκκινοτριμιθιά με μεγάλο αριθμό παλιών οχημάτων, παλιών οικιακών συσκευών και οικοδομικών υλικών. Σε ανακοίνωση η πυροσβεστική αναφέρει ότι επιχειρούμε για κατάσβεση με πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Η πρώτη πληροφορία αναφέρει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση.