«Ιστορική» συμφωνία για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα διαπιστωμ...

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα διαπιστωμένα αποθέματα πετρελαίου της, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.«Αυτή η Ιστορική Συναλλαγή ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ τα Αμερικανικά Αποθέματα Πετρελαίου, αυξάνει σημαντικά την Προσφορά Πετρελαίου μας και θα μειώσει ουσιαστικά τις Τιμές της Βενζίνης για όλους τους Αμερικανούς», ανάρτησε ο Τραμπ στα Mέσα Kοινωνικής Dικτύωσης.Η μεταβατική Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, χαιρέτισε τη συμφωνία ως ένα βήμα που θα βοηθήσει στην οικονομική αναβίωση του έθνους της.Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει τα αποθέματα της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, αφού οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον τότε Πρόεδρό της, Νικολάς Μαδούρο, φέτος.Πιο πρόσφατα, ο Τραμπ δεχόταν πιέσεις να συγκρατήσει τις εγχώριες τιμές των καυσίμων, οι οποίες εκτοξεύθηκαν εν μέσει της σύγκρουσης με το Ιράν.Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συμφωνία για το πετρέλαιο «τεράστια νίκη τόσο για τον αμερικανικό όσο και για τον λαό της Βενεζουέλας». Λίγες λεπτομέρειες δόθηκαν στη δημοσιότητα.«Για τον λαό της Βενεζουέλας, αυτή η συμφωνία θα φέρει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θα οδηγήσει στην ανασυγκρότηση της οικονομίας της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Ρούμπιο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.Σε δική του ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατέληξαν στη συμφωνία με την ηγεσία της Βενεζουέλας «μέσω μιας εταιρικής σχέσης με την ιδιωτική πρωτοβουλία».Δεν επεκτάθηκε σχετικά με την εταιρική σχέση ούτε περιέγραψε πιθανές δεσμεύσεις και όρους για τις ΗΠΑ στη συμφωνία, αλλά ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε «χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό Φορολογούμενο».Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η συμφωνία θα είχε «σημαντικό αντίκτυπο στην αναβίωση του έθνους μας».Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη 17 στρατηγικών πετρελαιοπηγών με διαπιστωμένες δυνατότητες 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών, καθώς και «επένδυση άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και περισσότερα από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους για το Κράτος», δήλωσε η Ροντρίγκεζ.«Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν όχι μόνο στην ανάκαμψη και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας μας, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, στην ενεργειακή ασφάλεια του ημισφαιρίου μας και σε μεγαλύτερη ισορροπία στις διεθνείς αγορές», σημείωσε η ίδια.Βάσει της συμφωνίας, η αμερικανική κυβέρνηση θα διατηρήσει τον έλεγχο του 55% μιας κοινοπραξίας με έναν «έμπειρο ιδιώτη φορέα εκμετάλλευσης στη Βενεζουέλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News.Η Ροντρίγκεζ παραχώρησε στην κοινοπραξία σύμβαση εκμετάλλευσης διάρκειας 100 ετών για τις πετρελαιοπηγές, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.Ο Τραμπ έδωσε ελάχιστες συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την εξαιρετικά ασυνήθιστη συμφωνία, η οποία προφανώς εκχωρεί στις ΗΠΑ άμεση διακυβέρνηση επί των κυριαρχικών εθνικών πόρων μιας ξένης χώρας.Η συμφωνία φαίνεται επίσης να είναι ευρύτερη σε εύρος από τον έλεγχο που ασκούσε η Προσωρινή Αρχή Συμμαχίας υπό τις ΗΠΑ στα έσοδα από το πετρέλαιο του Ιράκ μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν κατά την αμερικανική εισβολή το 2003.Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η συμφωνία της Βενεζουέλας ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικές και συνταγματικές αμφισβητήσεις στη χώρα της Νότιας Αμερικής.Το επίσημο κείμενο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.Ο Πρόεδρος Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν σε επιχειρησιακή δράση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων με έγκριση του Τραμπ στις 3 Ιανουαρίου.Στις ώρες που ακολούθησαν την επιδρομή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα διοικούσε τη Βενεζουέλα μέχρι να λάβει χώρα μια «ασφαλής, κατάλληλη και σύνετη μετάβαση», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα ήλεγχαν επ’ αόριστον την πώληση του πετρελαίου της χώρας.Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα διαπιστωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, υπολογιζόμενα σε 303 δισεκατομμύρια βαρέλια.Ωστόσο, η παραγωγή έχει κατακόρυφα μειωθεί από την περίοδο αιχμής της στα τέλη της δεκαετίας του 1990.Ο Τραμπ ζήτησε από τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας.Διεκδίκησε επίσης τα δικαιώματα στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας υποστηρίζοντας ότι η χώρα είχε στο παρελθόν «μονομερώς κατασχέσει και πουλήσει αμερικανικό πετρέλαιο, αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και αμερικανικές πλατφόρμες, κοστίζοντάς μας δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια».