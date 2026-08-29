«Όποιος γίνεται κομμουνιστής παύει να είναι Έλληνας» 77 χρόνια από τη Νίκη μας στον Γράμμο, ουδείς τολμά να πει αυτά που έλεγε το 1948 ο Στρατής Μυριβήλης...









Ακόμα και σήμερα, λίγοι στην Ελλάδα τολμούν να πούν τι σημαίνει να είσαι κομμουνιστής. Ο «Στόχος» έψαξε και βρήκε μια διάλεξη (έχει βγεί και σε βιβλίο υπό τον τίτλο «Ο Κομμουνισμός και το Παιδομάζωμα») που έδωσε ο διακεκριμένος Μυτιληνιός συγγραφέας Στράτης Μυριβήλης (1892-1969) το 1948, μεσούντος ακόμη του Συμμοριτοπολέμου στον Γράμμο και στο Βίτσι. Μεταφέρουμε ορισμένα αποσπάσματα, όχι μόνο γιατί είναι άκρως επίκαιρα, αλλά και γιατί στα 68 χρόνια που μεσολάβησαν, ουδείς κατάφερες (ούτε και τόλμησε) να πεί τόσο καθαρά την αλήθεια για τους μπολσεβίκους όσο ο Μυριβήλης σε εκείνη την διάλεξη…Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ: «Ο κομμουνιστής είναι μέλος μιας νέας φυλής, ενός νέου τύπου ανθρώπου, όπως ακριβώς ήταν ο ναζί. Η νέα αυτή φυλή κατασκευάζεται σαν ένα είδος κουρελλά, από τα ρετάλια όλων των φυλών, όλων των λαών, όλων των εθνών. Η δύναμη που κινεί τη σατανική μηχανή του είναι το μίσος. Ο κομμουνιστής, για να προχωρήσει πρέπει να μάθει να μη λυπάται τον άνθρωπο. Για να γίνει αυτό πρέπει να πιστέψει πως το έγκλημα, η ψευτιά, η λεηλασία, η εκπόρνευση, η κλεψιά, ο βιασμός, δεν είναι πια κακουργήματα μόνο, είναι πράξεις πολιτικές, που επιτρέπονται και επιβάλλονται για έναν πιστό του κόμματος.Όλη αυτή η τερατώδης παιδαγωγική, στηρίζεται πάνω σε μια βάση μεσσιανικής ευτυχίας. Θα σφάξουμε, θα κάψουμε, θα βασανίσουμε, θα ατιμάσουμε, θα κλέψουμε, θα βιάσουμε για να κατασκευάσουμε τον μελλοντικό Παράδεισο της ανθρωπότητας... Όταν ένας κατηχούμενος πάθει την κομμουνιστική διαφοροποίηση, είναι πια ώριμος να προδώσει τον τόπο του, τους δικούς του, τους φίλους του, τους γονείς του, κάθε τι που είναι δεμένο με την καρδιά και με το αίσθημα του ανθρώπου. Τότε πια, δεν έχει βούληση για να θέλει. Άλλος, θέλει για λογαριασμό του. Αυτός, απλώς εκτελεί. Δεν έχει δικαίωμα να σκέφτεται και να αποφασίζει. Η σκέψη και ο στοχασμός είναι δικαιώματα του κόμματος. Το κόμμα είναι ο εγκέφαλος και η καρδιά της νέας φυλής των ανθρώπων του Κομμουνισμού»...ΟΠΟΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ, ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ…ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ: «Δεν υπάρχουν Έλληνες κομμουνιστές. 'Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής παύει να είναι ‘Έλληνας. Γι' αυτό και το κόμμα λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. 'Όταν κάποτε καταλάβουν αυτό το απλό και αδιαφιλονίκητο πράγμα τα κράτη, θα αφαιρέσουν αμέσως την εθνική υπηκοότητα από όλα τα άτομα που ανήκουν στη νέα κομμουνιστική φυλή. Όσο δεν το κάνουν, και όσο δεν συγκεντρώνουν όλα αυτά τα άτομα έξω από τα εθνικά σύνορα, και έξω από την εθνική κοινωνία, θα έχουν τον εχθρό μέσα στα τείχη, για να υπονομεύει το φρούριο της ειρηνικής των ζωής από μέσα. Η κομμουνιστική φυλή το ξέρει αυτό και μεταχειρίζεται τους ελεύθερους θεσμούς των δημοκρατιών, για να καταστρέψει την ελευθερία τους. Με τον ίδιο τρόπο μεταχειρίζεται την ειρηνοφιλία των δημοκρατιών για να καταστρέψει την ειρήνη τους.Η κομμουνιστική φυλή, ζει μια ζωή τερατώδη, αληθινά, πραγματικά μεταφυσική. Ο κομμουνιστής, ο διαφοροποιημένος πια κομμουνιστής, δεν βλέπει όπως βλέπουν όλοι οι άνθρωποι, δεν ακούει όπως ακούν οι άλλοι, δεν διαβάζει όπως διαβάζουν οι άλλοι. Εκατόν είκοσι χιλιάδες υπολογίζονται οι άοπλοι και αθώοι άνθρωποι που σφάχτηκαν από τους κομμουνιστές της Ελλάδος, από τα χρόνια της Κατοχής ως το 1948. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, κοριτσάκια, βρέφη. Μόνο γιατί επέμειναν να είναι Έλληνες αδιαφοροποίητοι»...Θ.Χ. - Εφημερίδα «Στόχος»