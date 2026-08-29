Αυτό χρειάζεται προσοχή... Τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου υποστηρίζει ότι χαρτογράφησε όλες τις αποθήκες πυρομαχικών στην Ελλάδα

Μία τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου που αυτοαποκαλείται OSINT Task Force Greece, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Χ, ότι έχει χαρτογ...





Μία τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου που αυτοαποκαλείται OSINT Task Force Greece, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Χ, ότι έχει χαρτογραφήσει ελληνικές στρατιωτικές αποθήκες, αξιοποιώντας ανοικτές πηγές και ετοιμάζουν διαδραστικό χάρτη με τα ευρήματά τους.Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, έχει πραγματοποιηθεί συστηματική καταγραφή στρατιωτικών εγκαταστάσεων και αποθηκών πυρομαχικών στην Ελλάδα. Η ομάδα επισημαίνει, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμες σε ανοικτές πηγές.Η ομάδα OSINT Task Force Greece ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ, ότι εργάζεται στη συλλογή σχετικών δεδομένων για την Ελλάδα από τον Μάιο. Σύμφωνα με την ίδια, έχει δημιουργηθεί εκτεταμένο αρχείο πληροφοριών και παράλληλα προετοιμάζεται διαδραστικός χάρτης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ευρήματα από διάφορες κατηγορίες στρατιωτικών εγκαταστάσεων.Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της έρευνας, η καταγραφή πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Open Source Intelligence (OSINT). Η διαδικασία βασίστηκε στη συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι.Η τουρκική ομάδα υποστηρίζει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να δημιουργήσει ένα «ευρύ και ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων» για την Ελλάδα. Επιπλέον, προαναγγέλλει ότι μέρος του υλικού θα παρουσιαστεί σε ηλεκτρονικό χάρτη.Στην ανάρτηση της ομάδας αναφέρεται:«Στρατιωτικές Αποθήκες Πυρομαχικών στην ΕλλάδαΠρώτα απ’ όλα, ευχαριστούμε όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτή την εργασία ως μέλη της ομάδας OSINT Task Force Greece.Τον Μάιο, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάνω στην Ελλάδα μαζί με την ομάδα μας. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά δεδομένα από ανοιχτές πηγές, δημιουργήσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα αρκετά εκτεταμένο και ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων.Ο χάρτης της Ελλάδας μας θα είναι σύντομα προσβάσιμος στη διεύθυνση http://map.redline24.com.tr.Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε περιστασιακά μικρά περιεχόμενα από τα δεδομένα και τις εργασίες που υπάρχουν στον χάρτη μας.Ίσως το επόμενο θέμα να είναι τα ραντάρ…».