Με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε η Ισραηλινή πρέσβης: «Η Ελλάδα είναι πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ»

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, είχε η ορισθείσα Πρεσβευτής του...



Η Πνινάτ Γιανάι έγραψε:



«Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι. Ισραήλ-Ελλάδα



»Μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση είχε σήμερα η ορισθείσα Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα | Israel in Greece κ. Ambassador Pninat Yanay σήμερα με τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ – HNDGS Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.



»Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας.



»Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ.



»Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή.



»Ισραήλ και Ελλάδα — μαζί, ενωμένοι. ΙσραήλΕλλάδα».



Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ, όπου είχε συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογό του.



Ιδιαίτερο συμβολισμό φέρει το γεγονός ότι κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, ο Έλληνας Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και η Ισραηλινή διπλωμάτης φωτογραφήθηκαν με φόντο τον πίνακα της Εξόδου του Μεσολογγίου.



Ο συμβολισμός και η παρακαταθήκη των «Ελεύθερων Πολιορκημένων», ο αγώνας για την ελευθερία, αποτελούν διαχρονικά σημεία αναφοράς με βαθύ νόημα τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον ισραηλινό λαό. Η Πνινάτ Γιανάι έγραψε:«Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι. Ισραήλ-Ελλάδα»Μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση είχε σήμερα η ορισθείσα Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα | Israel in Greece κ. Ambassador Pninat Yanay σήμερα με τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ – HNDGS Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.»Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας.»Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ.»Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή.»Ισραήλ και Ελλάδα — μαζί, ενωμένοι. ΙσραήλΕλλάδα».Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ, όπου είχε συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογό του.Ιδιαίτερο συμβολισμό φέρει το γεγονός ότι κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, ο Έλληνας Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και η Ισραηλινή διπλωμάτης φωτογραφήθηκαν με φόντο τον πίνακα της Εξόδου του Μεσολογγίου.Ο συμβολισμός και η παρακαταθήκη των «Ελεύθερων Πολιορκημένων», ο αγώνας για την ελευθερία, αποτελούν διαχρονικά σημεία αναφοράς με βαθύ νόημα τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον ισραηλινό λαό.

Σημαντική συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, είχε η ορισθείσα Πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.Σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Ισραηλινή διπλωμάτης έκανε λόγο για μια εις βάθος συζήτηση σχετικά με την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας.Όπως υπογράμμισε, η σχέση αυτή εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και τη συλλογική δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.Η κ. Γιανάι χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πραγματικό φίλο και στρατηγικό σύμμαχο του Ισραήλ, τονίζοντας την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση της διμερούς αυτής εταιρικής σχέσης.