Διώχνουν το γιουσουφάκι... Πληροφορίες ότι ο Ρούμπιο θα αντικαταστήσει τον πρέσβη στην τουρκία Τόμας Μπάρακ με τον Ντέιβιντ Πετρέους

Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προσανατολίζεται ...





Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προσανατολίζεται στην αντικατάσταση του Τομ Μπάρακ από τη διπλωματική αποστολή για τη Συρία και το Ιράκ.Ως πιθανός διάδοχός του φέρεται να εξετάζεται ο Ντέιβιντ Πετρέους, χωρίς ωστόσο η σχετική φημολογία να έχει επιβεβαιωθεί αρμοδίως.Πέραν όμως των πληροφοριών αυτών, αναδεικνύεται ένα ουσιαστικό θεσμικό ζήτημα: Η αμερικανική εξωτερική πολιτική χαράσσεται αποκλειστικά από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, και το διπλωματικό σώμα οφείλει να την εφαρμόζει πιστά στο πεδίο, αντί να ασκεί αυτόνομη ή παράλληλη πολιτική.Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Τομ Μπάρακ σχετικά με τις εξελίξεις στο Ισραήλ, τη Συρία, την Τουρκία, καθώς και το καθεστώς στα Υψίπεδα του Γκολάν, προκάλεσαν έντονο προβληματισμό ως προς το κατά πόσο η ρητορική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συντονίζεται απόλυτα με τις επίσημες προεδρικές κατευθύνσεις.Η εξίσωση παραμένει απλή: Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής απαιτεί ενιαία γραμμή υπό την ηγεσία του Προέδρου και στελέχη που υπηρετούν με συνέπεια τις αποφάσεις του.Μια ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ντέιβιντ Πετρέους θα σηματοδοτούσε την πρόθεση της αμερικανικής διοίκησης να αποκαταστήσει την πλήρη ευθυγράμμιση στον διπλωματικό της μηχανισμό.