Μετά από γενναία μάχη δυο ετών... Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας μόλις στα 57 του...

Πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 ο γνωστός τραγουδιστής, Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμν...

Πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 ο γνωστός τραγουδιστής, Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.Η ζωή του Δημήτρη Κόκκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου «J2US».Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας.Δυστυχώς ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε μετά από γενναία μάχη δυο ετών.Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968. Γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του.