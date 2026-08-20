Επανέρχεται ο Νετανιάχου... «Δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση στη Συρία που απειλεί το Ισραήλ»

Αιχμηρά μηνύματα προς την Τουρκία απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τις πληροφορίες για ενίσχυση των δε...

Αιχμηρά μηνύματα προς την Τουρκία απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τις πληροφορίες για ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της νέας ηγεσίας της Δαμασκού και της τουρκικής κυβέρνησης, καθώς και τις κινήσεις στρατιωτικής επέκτασης κοντά στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης 19/08, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ανεχθεί τη δημιουργία νέων απειλών στη μεθόριο.«Δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση στη Συρία που απειλεί το Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά.Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι η ισραηλινή πλευρά είχε ήδη μεταφέρει το μήνυμά της στους εμπλεκόμενους παράγοντες χρησιμοποιώντας τη φράση «Μην το επιχειρήσετε».Προσέθεσε δε με νόημα, αναφερόμενος σε όσους επιχείρησαν να αγνοήσουν τις προειδοποιήσεις:«Φαίνεται πως δεν το άκουσαν αρκετά καθαρά, οπότε φροντίσαμε να το κατανοήσουν καλύτερα».Διπλωματικές επαφές και στρατιωτικές επιχειρήσειςΗ σκληρή στάση του Ισραήλ εκδηλώνεται στον απόηχο πληροφοριών για μια ασυνήθιστη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμα Γκόφμαν, και τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Ασάατ αλ-Σαϊμπάνι, κατά την οποία τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 13/08, ελάχιστα 24ωρα πριν το Ισραήλ προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικής βάσης στη βόρεια Συρία.Κατά τη διάρκεια της επαφής, ο Γκόφμαν μετέφερε την ανησυχία της Ιερουσαλήμ για την εγκατάσταση τουρκικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα, εν μέσω της κλιμακούμενης στρατιωτικής δραστηριότητας της Άγκυρας στην περιοχή.Η ευαίσθητη αυτή διπλωματική επαφή λαμβάνει χώρα εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, συνιστώντας μία από τις υψηλότερου επιπέδου επαφές που έχουν καταγραφεί ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και τη νέα κυβέρνηση της Δαμασκού.Το Ισραήλ προέβη στην ασυνήθιστη κίνηση να αναλάβει ανοιχτά την ευθύνη για τα πλήγματα στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, στη βορειοδυτική Συρία, υποστηρίζοντας ότι η Δαμασκός παραβίασε το καθεστώς ασφαλείας επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο κοντά στο Χαλέπι.Ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου ανέφερε πως «το Ισραήλ και η Συρία είχαν συμφωνήσει στη διατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου ασφαλείας, το οποίο η Συρία ετοιμαζόταν να παραβιάσει».