Τεράστια απάτη εις βάρος 78χρονου στη Θεσπρωτία... Του απέσπασαν 300.000 ευρώ για «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα

Από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι τον Ιούνιου του 2026, μέσα σε ενάμιση χρόνο τον ξετίνξαν κυριολεκτικά! Υπόθεση απάτης μαμούθ με λεία εκα...







Ενας 78χρονος κάτοικος Παραποτάμου Θεσπρωτίας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι κατάφεραν να του αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ.



Το χρονικό της απάτηςΗ δράση των αγνώστων ξεκινησε από τον Φεβρουάριο του 2025 και διηρκησε έως και τον Ιούνιο του 2026. Οι δράστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα.



Η έδρα της εταιρείας υποτίθεται ότι είναι στο εξωτερικό οπως αναφερε στις αρχςς ο 78χρονος.



Οι απατεωνες καταφεραν και έπεισαν τον 78χρονο οτι θα ειχε μεγάλες και ασφαλείς αποδόσεις, και με αυτό το τέχνασμα να τον οδηγήσαν σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών.





Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων, ενώ την προανάκριση και τις έρευνες εχει αναλαβει η Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Υπόθεση απάτης μαμούθ με λεία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτία, μετά από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.