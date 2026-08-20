Ε που αλλού θα ήταν...;;; Η αρχαιότερη γέφυρα της Ευρώπης βρίσκεται στην… Επίδαυρο

Ένα πραγματικό αρχαιολογικό αριστούργημα χαρίζει στην χώρα μας μία ακόμα πρωτιά. Στην Ελλάδα -και συγκεκριμένα στον δήμο Επιδαύρ...





Ένα πραγματικό αρχαιολογικό αριστούργημα χαρίζει στην χώρα μας μία ακόμα πρωτιά.









Στην Ελλάδα -και συγκεκριμένα στον δήμο Επιδαύρου Αργολίδας- υπάρχει η αρχαιότερη γέφυρα της Ευρώπης, κυκλώπειας μυκηναϊκής κατασκευής, που μάλιστα χρησιμοποιείται ακόμη.Η γέφυρα του Αρκαδικού (σ.σ. χωριό στον δήμο Επιδαύρου Αργολίδας) θεωρείται η αρχαιότερη μονότοξη γέφυρα που παραμένει έως και σήμερα σε χρήση.Χτίστηκε κατά τον 13ο ή 14ο αιώνα π.Χ. και ήταν μέρος του οδικού δικτύου που είχαν κατασκευάσει οι Μυκηναίοι στην περιοχή της Αργολίδας.Είναι κατασκευασμένη από γιγαντιαίους ογκόλιθους, χαρακτηριστικό των κυκλώπειων Μυκηναϊκών κατασκευών.Έχει μήκος 22 μέτρα, πλάτος 5,6 μέτρα και ύψος 4 μέτρα.