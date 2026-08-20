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Νεκρός ο 60χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του στο Χαϊδάρι

Αυγούστου 20, 2026

  Περίπου στις 08:15, ο 60χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου φέρεται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι, ενώ βρισκόταν...

 



Περίπου στις 08:15, ο 60χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου φέρεται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι, ενώ βρισκόταν σε γραφείο στον πρώτο όροφο της επιχείρησης.

Ο άντρας τραυματίστηκε στο κεφάλι από τον πυροβολισμό. Την πόρτα του γραφείου άνοιξε μία 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου, η οποία τον εντόπισε τραυματισμένο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου λίγο μετά υπέκυψε.

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