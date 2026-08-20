Νεκρός ο 60χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του στο Χαϊδάρι

Περίπου στις 08:15, ο 60χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου φέρεται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι, ενώ βρισκόταν...

Περίπου στις 08:15, ο 60χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου φέρεται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι, ενώ βρισκόταν σε γραφείο στον πρώτο όροφο της επιχείρησης.Ο άντρας τραυματίστηκε στο κεφάλι από τον πυροβολισμό. Την πόρτα του γραφείου άνοιξε μία 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου, η οποία τον εντόπισε τραυματισμένο.Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου λίγο μετά υπέκυψε.