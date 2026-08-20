Σάρεν Χάσκελ: «Η (τουρκόφιλη) Συρία θα αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ»

Η πρώην υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ, υπερασπίστηκε τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, χαρακτηρίζοντάς τ...



Η Σάρεν Χάσκελ υπογράμμισε ότι το πρόσφατο πλήγμα κοντά στα τουρκικά σύνορα υπαγορεύτηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης των εξτρεμιστικών δυνάμεων που συγκεντρώνονται στην περιοχή.



Κληθείσα να σχολιάσει εάν η επιχείρηση αυτή -η οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή Τομ Μπάρακ, έφερε τα κράτη κοντά σε στρατιωτική αντιπαράθεση- ήταν θεμιτή, απέρριψε τις αιτιάσεις περί υπερβολικής επιθετικότητας μετά την 7η Οκτωβρίου.



«Κανένα από αυτά τα κράτη δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση άμεσης απειλής ζωής στα ίδια του τα σύνορα.



»Συνεπώς, αδυνατούν να το κατανοήσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.



«Και δεν πρόκειται να αφήσω τα παιδιά μου ή τον λαό μου να πεθάνουν για χάρη της συμπάθειας των ευρωπαϊκών χωρών».



Η ίδια χαρακτήρισε τις τρομοκρατικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Συρία ως μείζον ζήτημα ασφαλείας, επισημαίνοντας:



«Αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μεταφράζεται σε στρατούς.



»Αν θεωρείτε τη Χαμάς ως μια από τις πιο κτηνώδεις, βδελυρές και αηδιαστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, αυτό δεν συγκρίνεται καν με τη Τζαμπάτ αλ Νούσρα και άλλους που αποφυλακίστηκαν και πλέον στελεχώνουν τις δυνάμεις ασφαλείας και τον στρατό».



Αναφερόμενη στο ευρύτερο στρατιωτικό δόγμα του Ισραήλ, η Χάσκελ τόνισε ότι η στρατηγική επιβάλλεται να μετατοπιστεί από τη διαχείριση των συγκρούσεων στην πλήρη εξουδετέρωση των απειλών.



«Κάθε φορά που επιχειρείς απλώς να διαχειριστείς μια κατάσταση, αυτή διογκώνεται σε βαθμό που απειλεί τη ζωή.



»Όταν αντιμετωπίζεις αυτά τα προβλήματα στα πρώτα τους στάδια, αποτρέπεις μια ευρύτερη τραγωδία και έναν μελλοντικό πόλεμο».



Παράλληλα, απέρριψε τις εκκλήσεις του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή των βομβαρδισμών.



«Όταν ο Τραμπ ζητά να σταματήσουμε τα πλήγματα στη Γάζα και στη Συρία, η απάντηση είναι ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε και να πράξουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία απειλή για τα παιδιά μας και την πατρίδα μας».



Όσον αφορά το Λίβανο, επανέλαβε ότι το Ισραήλ επιδιώκει την ειρήνη, πλην όμως δεν δύναται να ανεχθεί την παραμονή της Χεζμπολάχ σε καθεστώς ένοopης δράσης.



«Επιθυμούμε την ειρήνη με τον Λίβανο. Οικοδομούμε έναν δρόμο ειρήνης με τον Λίβανο.



»Ωστόσο, μια τρομοκρατική, ριζοσπαστική ισλαμιστική ιρανική οργάνωση όπως η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί».

Η πρώην υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ, υπερασπίστηκε τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, χαρακτηρίζοντάς τες απολύτως αναγκαίες για την ανάσχεση ριζοσπαστικών ισλαμιστικών ομάδων που δρουν κοντά στα σύνορα, απορρίπτοντας ταυτόχρονα την κριτική της Δύσης απέναντι στη στρατηγική στάση της χώρας της.