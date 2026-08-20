Βασιλικός σημαιοφόρος του λιμενικού έβγαλε όπλο να πυροβολήσει τον Παπαδόπουλο το ΄73... κι όμως αυτός του το συγχώρεσε













Ερευνα: Γιώργος Ν. ΜουσταΐραςΤο καλοκαίρι του 1973, ένας Σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος, σε επίσκεψη του Γεωργίου Παπαδόπουλου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στον Πειραιά, έβγαλε το υπηρεσιακό του πιστόλι σκοπεύοντας να τον πυροβολήσει.Ο Α.Κ., καταγόμενος από το Άργος Αργολίδας, μόλις είχε αποφοιτήσει από την Σχολή Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος. Συνειδητός Βασιλόφρων έφερε βαρέως το ότι το Στρατιωτικό Καθεστώς κήρυξε έκπτωτο τον αυτοεξόριστο Βασιλιά Κωνσταντίνο, με το Δημοψήφισμα του Παπαδόπουλου, και θέλησε να αντιδράσει με αυτό τον τρόπο. Δεν πρόλαβε, όμως, να κάνει κάτι παραπάνω γιατί η κίνησή του έγινε αμέσως αντιληπτή και αφοπλίστηκε. Ακολούθησε σύλληψη και μεταγωγή δια τα… περαιτέρω…Ευτυχώς γι’ αυτόν, στενός συγγενής του, ευρισκόμενος σε υψηλή θέση στην ιεραρχία του Λιμενικού Σώματος, παρενέβη προσωπικά στον δικτάτορα και ο νεαρός Σημαιοφόρος απέφυγε τα χειρότερα, με μόνη επίπτωση να ξαναφοιτήσει από την αρχή στη Σχολή…Ο Α.Κ., που έφυγε πρόσφατα από την ζωή, μετά την αποστρατεία του από το Λιμενικό διατηρούσε συνεχή επαφή με τον Κωνσταντίνο, τον οποίο και είχε ξεναγήσει στις Μυκήνες όταν είχε, παλαιότερα, επισκεφθεί την περιοχή.