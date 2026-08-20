Βασιλικός σημαιοφόρος του λιμενικού έβγαλε όπλο να πυροβολήσει τον Παπαδόπουλο το ΄73... κι όμως αυτός του το συγχώρεσε

Ερευνα: Γιώργος Ν. Μουσταΐρας Το καλοκαίρι του 1973, ένας Σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος, σε επίσκεψη του Γεωργίου Παπαδόπουλου στο...
Ερευνα: Γιώργος Ν. Μουσταΐρας
Το καλοκαίρι του 1973, ένας Σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος, σε επίσκεψη του Γεωργίου Παπαδόπουλου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στον Πειραιά, έβγαλε το υπηρεσιακό του πιστόλι σκοπεύοντας να τον πυροβολήσει.
Ευτυχώς γι’ αυτόν, στενός συγγενής του, ευρισκόμενος σε υψηλή θέση στην ιεραρχία του Λιμενικού Σώματος, παρενέβη προσωπικά στον δικτάτορα και ο νεαρός Σημαιοφόρος απέφυγε τα χειρότερα, με μόνη επίπτωση να ξαναφοιτήσει από την αρχή στη Σχολή…
Ο Α.Κ., που έφυγε πρόσφατα από την ζωή, μετά την αποστρατεία του από το Λιμενικό διατηρούσε συνεχή επαφή με τον Κωνσταντίνο, τον οποίο και είχε ξεναγήσει στις Μυκήνες όταν είχε, παλαιότερα, επισκεφθεί την περιοχή.
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