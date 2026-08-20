Τρέχει και η Κύπρος... Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Φρουράς τα γαλλικά τεθωρακισμένα Jaguar – «Κλειδωμένα» και τα ισραηλινά Merkava

Η Κύπρος δίνει αγώνα για να εκσυγχρονίσει άμεσα τις δυνάμεις των τεθωρακισμένων της και στο πλαίσιο αυτό, στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται το ...

Η Κύπρος δίνει αγώνα για να εκσυγχρονίσει άμεσα τις δυνάμεις των τεθωρακισμένων της και στο πλαίσιο αυτό, στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται το γαλλικό τεθωρακισμένο όχημα μάχης (ΤΟΜΑ) Jaguar της KNDS.Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, η αγορά θα γίνει μέσω του προγράμματος SAFE, με παράλληλη προμήθεια 80 οχημάτων Griffon και 100 Serval, την οποία είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο η γαλλική οικονομική εφημερίδα La Tribune.Η «Καθημερινή Κύπρου» αναφέρει ότι τα EBRC Jaguar θα αντικαταστήσουν τα επίσης γαλλικά ΑΜΧ-30Β2 που ήδη διαθέτει η Εθνική Φρουρά. Από την άλλη, ο «Φιλελεύθερος Κύπρου» αναφέρει πως τα νέα οχήματα θα αποκτηθούν σε μικρούς αριθμούς και δεν θα αντικαταστήσουν άλλα οχήματα που βρίσκονται σε μεγαλύτερους αριθμούς σε υπηρεσία με την ΕΦ.Το Jaguar είναι μια πλατφόρμα 6×6 που αναπτύχθηκε για τον γαλλικό στρατό στο πλαίσιο του προγράμματος SCORPION, από τις KNDS France, Arquus και Thales.Ο επιχειρησιακός ρόλος του διαφοροποιείται από εκείνον ενός συμβατικού τεθωρακισμένου ΤΟΜΠ ή ενός ΤΟΜΑ. Στον γαλλικό στρατό προορίζεται να αντικαταστήσει σταδιακά τα AMX-10RC και ERC-90 Sagaie, συνδυάζοντας αυξημένη κινητικότητα, ισχύ πυρός, δικτυοκεντρικές δυνατότητες και προστασία πληρώματος.Πρόκειται για βαριά οπλισμένη πλατφόρμα αναγνώρισης, σχεδιασμένη για επιχειρήσεις τόσο σε αστικό όσο και σε ανοιχτό πεδίο. Αποστολή του είναι να εντοπίζει και να αναγνωρίζει εχθρικές δυνάμεις και, εφόσον απαιτείται, να εμπλέκει τεθωρακισμένους και άλλους στόχους.Το Jaguar διαθέτει τριμελές πλήρωμα και κύριο οπλισμό το πυροβόλο CT40 των 40 χιλιοστών, το οποίο χρησιμοποιεί τηλεσκοπικά πυρομαχικά διαφορετικών τύπων, ανάλογα με τη φύση του στόχου. Επιπλέον, διαθέτει τηλεχειριζόμενο πολυβόλο των 7,62 χιλιοστών και εκτοξευτή αντιαρματικών Akeron MP, με δύο πυραύλους άμεσα διαθέσιμους προς βολή και δύο επιπλέον ως εφεδρικό φόρτο.Παράλληλα, η απόφαση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των τεθωρακισμένων δυνάμεων έχει καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό. Η Κύπρος χρειάζεται ένα νέο κύριο άρμα μάχης για να αντικαταστήσει τα ρωσικά Τ-80, των οποίων η συντήρηση έχει καταστεί ιδιαίτερα δαπανηρή και ασύμφορη.Η Λευκωσία φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» εδώ και καιρό τα ισραηλινά Merkava (Mk3 ή Mk4). Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ασκούνται πιέσεις προς το Τελ Αβίβ, ούτως ώστε να συναινέσει και να παραχωρήσει στην Εθνική Φρουρά σημαντικό αριθμό οχημάτων.