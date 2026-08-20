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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Δεν μας ξέχασαν και σήμερα... Τρία τουρκικά drones στο FIR Αθηνών, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο

Αυγούστου 20, 2026

  Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα σκάφη (UAV) καταγράφηκαν σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας συνολικά 4 παραβ...

 



Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα σκάφη (UAV) καταγράφηκαν σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας συνολικά 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.).

Οι πτήσεις καταγράφηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές, ενώ τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

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