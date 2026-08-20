Κι ας φορούσε κράνος... Νεκρός 21χρονος αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί στο Ρέθυμνο

Ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε την Κρήτη, καθώς ένας 21χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης σε τροχαίο που σημειώθηκε...

Ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε την Κρήτη, καθώς ένας 21χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης σε τροχαίο που σημειώθηκε σε παραλιακή περιοχή του Ρεθύμνου.Το δυστύχημα συνέβη όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με ταξί, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.Παρά το γεγονός ότι ο 21χρονος φέρεται να φορούσε προστατευτικό κράνος, δεν κατάφερε να επιβιώσει από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση και εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.Πηγή: skai.gr