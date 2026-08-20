Απίστευτα πράγματα... Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο απέτρεψε σύγκρουση τουρκικού στρατιωτικού (!!!) με επιβατική πτήση

Θα σκοτώσουν κόσμο οι μπουνταλάδες για να κάνουν τις επιδίξεις τους ως δήθεν κυρίαρχοι... «Πλήρης αδιαφορία από την Τουρκία για την ασφάλε...







Η Συντεχνία δημοσιοποίησε συγκεκριμένο περιστατικό κατά το οποίο τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας, παρέκκλινε από την πορεία που προέβλεπε το σχέδιο πτήσης του και άρχισε να ανεβαίνει, την ώρα που επιβατικό Boeing 737-800 βρισκόταν σε κάθοδο στην ίδια περιοχή.



Η παρέμβαση των ελεγκτώνΤο τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος έφερε το διακριτικό TUAF770. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, άρχισε να ανεβαίνει προς το επίπεδο πτήσης FL360, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 36.000 πόδια.



Την ίδια ώρα, η επιβατική πτήση TOM56T με Boeing 737-800 κατέβαινε προς το FL350, περίπου στα 35.000 πόδια.



Η σύγκλιση των δύο τροχιών εντοπίστηκε εγκαίρως από τους ελεγκτές στο Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας, οι οποίοι ανέκοψαν την κάθοδο του επιβατικού αεροσκάφους. Με την παρέμβασή τους αποτράπηκε η περαιτέρω εξέλιξη μιας δυνητικά επικίνδυνης κατάστασης.



«Πλήρης αδιαφορία από την Τουρκία για την ασφάλεια των επιβατών», ανέφερε η Συντεχνία στην ανάρτησή της. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσο κοντά βρέθηκαν τελικά τα δύο αεροσκάφη, ούτε διευκρινίστηκε η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε το περιστατικό.



Τουρκικά drones κοντά στα αεροδρόμιαΗ Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρει ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Όπως υποστηρίζει, μη εξουσιοδοτημένα αεροσκάφη και UAV της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούν σχεδόν συνεχώς κατά μήκος κρίσιμων αεροδιαδρόμων, ακόμη και κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.



Οι ελεγκτές στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας και στις Μονάδες Προσέγγισης των δύο κυπριακών αεροδρομίων καλούνται να διαχειριστούν την αυξημένη εμπορική κίνηση, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία δεν συνεργάζονται πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Κατά τη Συντεχνία, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται επί δεκαετίες, σε εικοσιτετράωρη βάση, και επιδεινώνεται από την άρνηση της Άγκυρας να διατηρεί αμφίδρομη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας. Η καταγγελία κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς της αεροπορίας, μεταξύ των οποίων η EASA, ο Eurocontrol και η IATA.



Πάγιο πρόβλημα





Η Τουρκία, επειδή δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, αρνείται την κανονική συνεργασία μεταξύ των Κέντρων Ελέγχου Άγκυρας και Λευκωσίας. Παράλληλα, το μη αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου στα κατεχόμενα παρεμβαίνει σε πτήσεις που βρίσκονται εντός του FIR Λευκωσίας, προκαλώντας σύγχυση στις επικοινωνίες.



Το πρόβλημα έχει καταγραφεί επανειλημμένα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην έκθεσή της για την Τουρκία το 2025, η Κομισιόν επισήμανε ότι η έλλειψη επαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Τουρκίας και της Κύπρου εξακολουθεί να υπονομεύει την ασφάλεια των πτήσεων στο FIR Λευκωσίας και απαιτεί επιχειρησιακή λύση.

Σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων στο FIR Λευκωσίας προκαλεί η δραστηριότητα μη εξουσιοδοτημένων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων μέσων της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με καταγγελία της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.