Στην Χίο... Η μοναδική εκκλησία στην Ελλάδα αφιερωμένη στον Άγιο Διομήδη - ΒΙΝΤΕΟ

vimaorthodoxias Ο Ναός του Αγίου Διομήδη είναι η γνωστότερη εκκλησία στην Ελλάδα αφιερωμένη στον Άγιο Διομήδη τον ιατρό (έναν εκ των Αγίων ...









vimaorthodoxias Ο Ναός του Αγίου Διομήδη είναι η γνωστότερη εκκλησία στην Ελλάδα αφιερωμένη στον Άγιο Διομήδη τον ιατρό (έναν εκ των Αγίων Αναργύρων). Ιδιοκτησιακά ανήκει στο Σωματείο Υποδηματοποιών Χίου.Πρόκειται για ένα γραφικότατο και περίτεχνο Ναό με ρυθμό μονόκλιτης Βασιλικής. Είναι κτισμένος από σκλιβωμένη καφέχρωμη θυμιανούσικη πέτρα. Κτίστηκε το 1743 από την «Αδελφότητα των Μαυροπαπουτσήδων” μία από τις δύο συντεχνίες των υποδηματοποιών της Χίου.Κατά τη διάρκεια της σφαγής της Χίου το 1822 καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε ξανά το 1868 από την αδελφότητα Μαυροπαπουτσήδων. Το 1881 υπέστη σημαντικές ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό που ισοπέδωσε τη Χίο και επισκευάστηκε ξανά το 1888.Το 1991 έγινε ανακατασκευή του Ναού και του περιβάλλοντος χώρου και πήρε τη μορφή που έχει σήμερα. Ο Ναός του Αγίου Διομήδη έχει κηρυχτεί ιστορικό και διατηρητέο μνημείο από το υπουργείο πολιτισμού. Πανηγυρίζει στις 16 Αυγούστου.