Μόνο ένας Πόλεμος τον σώζει... Ερντογάν: Χάνει σε όλα τα σενάρια για το β΄ γύρο των προεδρικών εκλογών δείχνει δημοσκόπηση… Προηγούνται και οι τρεις πιθανοί αντίπαλοί του

Δεν πρόκειται να παραδώσει την θέση του Σουλτάνου αμαχητί ο Ερντογάν... Ξέρει πως για να βγεί από την δύσκολη θέση που τον φέρνουν τα δεδο...









Ίσως έτσι να μπορεί να διαβάσει κάποιος λίγο καλύτερα τις προετοιμασίες θεμρού κλίματος που κάνει η τουρκία τις τελευταίες μέρες στο Αιγαίο!





Εννοείται πως δεν πιστεύουμε ότι η Κεμαλική Αντιπολίτευση στην τουρκία είναι καλύτερη! Πρόκειται για τα ίδια και χειρότερα ίσως κόπρανα! Και αυτοί τα ίδια χαρτιά με τον Ερντογάν παίζουν και έχουν παίξει στο παρελθόν.





Πάντως αν κάποιον ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ πρέπει να διαλέξουν οι τούρκοι και ο Ερντογάν για να ξεδιπλώσουν τα σχέδια τους, τότε ασφαλώς και θα διάλεγαν εμάς θεωρώντας μας πιό "εύκολους" αντίπαλους, κυρίως λόγο της ενδοτικότητας που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες.





Τι λέει το ρεποστάζ από την τουρκία



Και οι τρεις πιθανοί αντίπαλοι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικρατούν του Τούρκου Προέδρου σε υποθετικά σενάρια δεύτερου γύρου προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας «Gündemar» με το δήμαρχο της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς να καταγράφει τη μεγαλύτερη διαφορά.



Σύμφωνα με την τουρκική ενημερωτική ιστοσελίδα «Τ24», η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 31 Ιουλίου 2026 σε 60 επαρχίες της Τουρκίας, με τη συμμετοχή 2.300 ατόμων. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν ποιον θα ψήφιζαν εάν διεξαγόταν την ερχόμενη Κυριακή δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών.



Η Gündemar εξέτασε τρία σενάρια, στα οποία ο κ. Ερντογάν αναμετράται αντίστοιχα με τον Δήμαρχο Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, τον Εκρέμ Ιμάμογλου και τον πρόεδρο του Νέου Κόμματος (Yeni Parti) Οζγκιούρ Οζέλ. Και στις τρεις περιπτώσεις, ο αντίπαλος του Τούρκου Προέδρου συγκεντρώνει υψηλότερο ποσοστό.



Τη μεγαλύτερη διαφορά έναντι του κ. Ερντογάν καταγράφει ο κ. Γιαβάς, ο οποίος συγκεντρώνει 60,17%. Ακολουθεί ο κ. Οζέλ με 58,73%, έναντι 41,27% του κ. Ερντογάν.



Μεταξύ των τριών πιθανών αντιπάλων του Τούρκου Προέδρου, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει ο κ. Ιμάμογλου. Ωστόσο, και στο συγκεκριμένο σενάριο προηγείται, συγκεντρώνοντας 57,47%.

