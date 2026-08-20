Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη, κατήγγειλε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, με έναν 31χρονο να μαχαιρώνει 25χρονη γυναίκα...



Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν μετά τις 03:00 σε διαμέρισμα στην περιοχή των 40 Εκκλησιών, ύστερα από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ατόμων. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν την 25χρονη τραυματισμένη από μαχαίρι ή μαχαίρια και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.



Μάλιστα, έκαναν χρήση ισχαιμικού ιμάντα για να σταματήσουν την αιμορραγία στο χέρι της, ενώ η παθούσα έφερε τραύματα και σε άλλα σημεία του σώματός της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο και ο 31χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.



Η νεαρή που φέρεται να ήταν φιλοξενούμενη στο διαμέρισμα, νοσηλεύεται φρουρούμενη, καθώς ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι το αιματηρό περιστατικό συνέβη όταν εκείνη επιχείρησε να τον ληστέψει, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν και στη δική της σύλληψη.



Μέχρι στιγμής εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, με έναν 31χρονο να μαχαιρώνει 25χρονη γυναίκα.