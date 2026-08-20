Στο παιχνίδι και το τουρκικό Υπ. Άμυνας! Με ανακοίνωση του αμφισβητεί την κυριαρχία μας σε «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες»

Μετά τις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, τη σκυτάλη πήρε σήμερα και το υπουργείο Άμυνας της γειτονι...

Μετά τις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, τη σκυτάλη πήρε σήμερα και το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας που με προκλητικό τρόπο αντιδρά στην ανακοίνωση από την Αθήνα του Νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου.Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης και το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιχειρεί να «γκριζάρει» τα νησιά του Αιγαίου με ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Παρακολουθούμε στενά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει κηρύξει η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος.Αυτός ο κανονισμός δεν έχει νομικές συνέπειες για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, και δεν επηρεάζει τη θέση μας.» Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.» Επιπλέον, η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή».Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε χθες και ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί ο οποίος δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγουν «καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου.Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».Ο Κετσελί επανέλαβε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μεταβάλλουν τη νομική θέση της Τουρκίας στα ζητήματα του Αιγαίου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, και έκανε λόγο για ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων χωρών, σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο.«Η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ μιας «ειλικρινούς και ολοκληρωμένης» προσέγγισης στα ζητήματα των δύο χωρών, με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία.Επιπλέον, παρέπεμψε στη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, που υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023.Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ έχει στόχο να επικαιροποιήσει τους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.Προβλέπει αυστηρότερους όρους για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050.