Στο Γράμμο και στο Βίτσι ως Λοχαγός του Ελληνικού Στρατού πολέμησε τους σλαβοκίνητους συμμορίτες ΚΑΙ ο Γεώργιος Παπαδόπουλος!

ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ... Λοχαγός ών, έλαβε...
ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ...
Λοχαγός ών, έλαβεν ενεργόν μέρος εις τας επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού κατά την διάρκειαν του Συμμοριτοπολέμου 1946 - 49, εκθέσας επανειλημμένως την ζωήν του εις κίνδυνον προς χάριν και σωτηρίαν της Πατρίδος.
Διά την ιδιαιτέραν ανδρείαν του και την συνολικήν πολεμικήν του δράσιν ετιμήθη δι' όλων των διακρίσεων Στρατιωτικής Αρετής (Χρυσά Αριστεία Ανδρείας, Χρυσούς Σταυρός, Μετάλλια Εξαιρέτων Πράξεων, κ.α.).
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