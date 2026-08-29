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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Στο Γράμμο και στο Βίτσι ως Λοχαγός του Ελληνικού Στρατού πολέμησε τους σλαβοκίνητους συμμορίτες ΚΑΙ ο Γεώργιος Παπαδόπουλος!

Αυγούστου 29, 2026

ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ... Λοχαγός ών, έλαβε...


ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ...








Λοχαγός ών, έλαβεν ενεργόν μέρος εις τας επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού κατά την διάρκειαν του Συμμοριτοπολέμου 1946 - 49, εκθέσας επανειλημμένως την ζωήν του εις κίνδυνον προς χάριν και σωτηρίαν της Πατρίδος.




Συμμετείχε, μεταξύ άλλων, εις τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις της IXης Μεραρχίας Πελοποννήσου, εις τα μέτωπα επιχειρήσεων Βαρδουσίων, Γράμμου, Βίτσι και αλλαχού.

Διά την ιδιαιτέραν ανδρείαν του και την συνολικήν πολεμικήν του δράσιν ετιμήθη δι' όλων των διακρίσεων Στρατιωτικής Αρετής (Χρυσά Αριστεία Ανδρείας, Χρυσούς Σταυρός, Μετάλλια Εξαιρέτων Πράξεων, κ.α.).

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