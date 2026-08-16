Συνελήφθη ειδικός φρουρός για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης – Είχε πάει να παραλάβει την ταυτότητά της και την ακολούθησε

Την σχετική καταγγελία έκανε ο πατέρας του κοριτσιού ενώ στη συνέχεια, η 16χρονη αναγνώρισε σε φωτογραφίες τον άνθρωπο που όπως λέει η ίδ...

Την σχετική καταγγελία έκανε ο πατέρας του κοριτσιού ενώ στη συνέχεια, η 16χρονη αναγνώρισε σε φωτογραφίες τον άνθρωπο που όπως λέει η ίδια, την παρενόχλησε σεξουαλικά… Οι συνάδελφοί του, συνέλαβαν τον ειδικό φρουρό λίγο αργότερα στο σπίτι του.Ο 27χρονος ειδικός φρουρός συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, 28/8/26, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου…Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο πατέρας της 16χρονης πήγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε ότι, όπως ενημερώθηκε από την ίδια, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, πήγε η 16χρονη κόρη του να παραλάβει την καινούρια ταυτότητά της από την Αστυνομία.Κατά την αποχώρηση της, αστυνομικός της συγκεκριμένης υπηρεσίας, που υπηρετεί στο Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων, την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του και στη συμβολή των οδών Αφροδίτης και Λ. Ποσειδώνος, στάθμευσε το όχημά του, την προσέγγισε και έκανε σχολιασμούς όπως «Είσαι πολύ όμορφη».Η ανήλικη, τον ενημέρωσε επανειλημμένα για την ηλικία της, πλην όμως εκείνος, χωρίς να έχει πτοηθεί, ζήτησε να την αγκαλιάσει, το οποίο η ανήλικη αρνήθηκε ρητά. Τότε ο κατηγορούμενος, την αγκάλιασε πιάνοντάς την από την μέση και αποπειράθηκε να την φιλήσει, αλλά η ανήλικη τον απώθησε με τα χέρια της και έφυγε.Εξεταζόμενη στη συνέχεια από αστυνομικούς για την υπόθεση, η ανήλικη επιβεβαίωσε την καταγγελία του πατέρα της, αναγνωρίζοντας κατά την επίδειξη φωτογραφιών τον Ειδικό Φρουρό ως τον Αστυνομικό που έκανε σε βάρος της αυτές τις πράξεις.Έτσι, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του ειδικού φρουρού και τον προσήγαγαν στην έδρα της Υπηρεσίας, όπου και συνελήφθη για τις αναφερόμενες πράξεις.Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής και ανέφερε ότι θα απολογηθεί στον Εισαγγελέα ενώπιον του συνηγόρου του.Το Σάββατο 29/8/26, οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για παράβαση των άρθρων για «Προσβολή Γενετήσιας Αξιοπρέπειας Ανηλίκου», παραπέμποντάς τον στο Γ΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την 07-09-2026.