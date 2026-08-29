Από Δευτέρα οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ - Έρχεται και παράταση για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συ...



Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.



Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει το μέτρο με την επιδότηση, καθώς η διάρκεια της παράτασης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή.



Στα διυλιστήρια και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από το 1,48 ευρώ το λίτρο και στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο στην αντλία.

Μειώσεις από 5% έως 30% σε προϊόντα



Όσον αφορά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, η αρχική λίστα των περισσότερων από 1.500 κωδικών έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως και 30%.



Όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες τιμές θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, ενώ η σχετική λίστα βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης.



Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να τα αναγνωρίζουν ευκολότερα και να συγκρίνουν τις νέες τιμές. Παράλληλα, η ενημέρωση για τους κωδικούς στους οποίους εφαρμόζονται οι μειώσεις θα είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά.



Πηγή: skai.gr