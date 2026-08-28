Συναγερμός και Αναφορές για πυροβολισμούς έξω από σούπερ μάρκετ στην Μύκονο

Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Μύκονο, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε έξω από γ...

Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Μύκονο, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ του νησιού.Σύμφωνα με το mykonoslivetv, οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ δύο ανδρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.Η μαρτυρία πελάτη του σούπερ μάρκετ κάνει λόγιο για πυροβολισμούς που ακούστηκαν.Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με εργαζόμενους του σούπερ μάρκετ και πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να αναστατώνονται από τους πυροβολισμούς.Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν έρευνες για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο των ερευνών αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην ανασύσταση των γεγονότων.Παράλληλα, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλεξαν στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν την έρευνα. Μεταξύ αυτών φέρεται να βρίσκεται και ένα κράνος που εντοπίστηκε πεσμένο στο έδαφος.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό ενδέχεται να πετάχτηκε σε παρακείμενο χωράφι, με τις αρχές να συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.