Σύλληψη αλλοδαπού διακινητή στις Σέρρες, στο όχημά του εντοπίστηκαν 9 λαθρομετανάστες

Στην σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι Αρχές στις Σέρρες το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών. Έπειτα από έ...









Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Ο Συνελήφθη χθες (27 Αυγούστου 2026) το απόγευμα σε περιοχή των Σερρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών. Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βισαλτίας εντοπίστηκε όχημα που οδηγούσε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε να έχει επιβιβάσει 9 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Ο συλληφθείς , με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Στην σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι Αρχές στις Σέρρες το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών. Έπειτα από έλεγχο της Αστυνομίας, στο όχημα που οδηγούσε εντοπίστηκε πως είχε επιβιβάσει 9 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.Οι Αρχές, κατάσχεσαν το αυτοκίνητο καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς, σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.