Σκύλος όρμησε και δάγκωσε 12χρονο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο το παιδί, συνελήφθη η 28χρονη που τον συνόδευε

Νέα επίθεση σκύλου σε ανήλικο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ηράκλειο, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών και την άμεση μεταφορ...

Νέα επίθεση σκύλου σε ανήλικο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ηράκλειο, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών και την άμεση μεταφορά του 12χρονου στο νοσοκομείο.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, όταν ένα 12χρονο αγόρι βρισκόταν σε περιοχή του Ηρακλείου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας ημίαιμος αρσενικός σκύλος ξέφυγε από τον έλεγχο της 28χρονης γυναίκας που τον συνόδευε και επιτέθηκε στο παιδί.Το ζώο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ανήκει στον 25χρονο αδελφό της 28χρονης, η οποία είχε αναλάβει να το βγάλει βόλτα.Ο σκύλος επιτέθηκε στον 12χρονο και τον δάγκωσε, προκαλώντας του τραύματα στην αριστερή πλευρά του σώματός του, στο ισχίο του αριστερού ποδιού και στην πλάτη.Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα τραύματα που υπέστη.Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 28χρονης, η οποία εκείνη τη στιγμή είχε την ευθύνη για τον σκύλο.Παράλληλα, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα τόσο στην ίδια όσο και στον 25χρονο ιδιοκτήτη του ζώου.Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος ξέφυγε από τον έλεγχο της 28χρονης και επιτέθηκε στον ανήλικο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.ΚλείσιμοΤο νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων από δεσποζόμενα ζώα που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με τις περιπτώσεις όπου θύματα είναι παιδιά να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.