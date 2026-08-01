Παραμένει ανεξέλεγκτο το μέτωπο της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό... Έφτασε στην Ψάθα! Κάηκαν πολλά σπίτια

Υπεράνθρωπη η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψαθά καίει ανεξέλεγκτα (01.08.2026), μετατρέποντας...
Υπεράνθρωπη η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψαθά καίει ανεξέλεγκτα (01.08.2026), μετατρέποντας σε στάχτη πολλά σπίτια, αυτοκίνητα ακόμα και πυροσβεστικά οχήματα.
Οι αρχές προχώρησαν στις εκκενώσεις οικισμών για την ασφάλεια των κατοίκων ενώ πολλοί πολίτες απεγκλωβίστηκαν και μέσω θαλάσσης.
Λίγο μετά τις 2 το βράδυ, νέα ειδοποίηση από το 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Λίγο νωρίτερα, άλλο μήνυμα είχε σταλεί στους κατοίκους της περιοχής Μύτικας, ζητώντας τους να μετακινηθούν εσπευσμένα προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι.
Γενικά η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται πολύ δύσκολη τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα λόγω των ανέμων. Πηγές της Πυροσβεστικής εφιστούν την προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε εξωτερικές εργασίες και να προσέχουν ακόμη και τα τσιγάρα. Σημειώνουν δε ότι αυτανάφλεξη δεν υπάρχει…
29 εναέρια μέσα και 325 πυροσβέστες παλεύουν στο Πόρτο Γερμενό
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό έχουν διατεθεί 325 πυροσβέστες 18 ομάδες πεζοπόρων, 92 οχήματα, εθελοντές, 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερο, εκ των οποίων το ένα είναι για συντονισμό.
Δίπλα τους παλεύουν υδροφόρες του δήμου, H ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» μηχανήματα έργων, ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ.
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