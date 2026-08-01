Παραμένει ανεξέλεγκτο το μέτωπο της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό... Έφτασε στην Ψάθα! Κάηκαν πολλά σπίτια

Υπεράνθρωπη η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψαθά καίει ανεξέλεγκτα (01.08.2026), μετατρέποντας...





Οι αρχές προχώρησαν στις εκκενώσεις οικισμών για την ασφάλεια των κατοίκων ενώ πολλοί πολίτες απεγκλωβίστηκαν και μέσω θαλάσσης.





Υπεράνθρωπη η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψαθά καίει ανεξέλεγκτα (01.08.2026), μετατρέποντας σε στάχτη πολλά σπίτια, αυτοκίνητα ακόμα και πυροσβεστικά οχήματα.Λίγο μετά τις 2 το βράδυ, νέα ειδοποίηση από το 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Λίγο νωρίτερα, άλλο μήνυμα είχε σταλεί στους κατοίκους της περιοχής Μύτικας, ζητώντας τους να μετακινηθούν εσπευσμένα προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι.