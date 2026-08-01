Έβγαλε την προβιά του αρνιού η Τουρκία στο Αιγαίο... Η περίοδος «ηρεμίας» τελειώνει!

Η πρόσκαιρη περίοδος των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο φαίνεται πως παραχωρεί τη θέση της στην ιστορική πραγματικότητα της τουρκικής παραβατι...



Η απατηλή ηρεμία και η σταδιακή επαναφορά των προκλήσεων



Μετά την κλιμάκωση του 2023 και τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, ακολούθησε η περίφημη περίοδος των «ήρεμων αιθέρων» ως φυσική συνέχεια των «ήρεμων νερών» στη διπλωματία του Αιγαίου. Για ένα σημαντικό διάστημα, οι παραβιάσεις εκμηδενίστηκαν και οι υπερπτήσεις σταμάτησαν πλήρως, δημιουργώντας την εντύπωση μιας δομικής αλλαγής στη συμπεριφορά της γείτονος. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.



Η τακτική της Άγκυρας άρχισε να αλλάζει δειλά δειλά μετά το επεισόδιο στην Κάσο. Αρχικά, η Τουρκία ξεκίνησε να προβαίνει σε παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών, αποφεύγοντας την άμεση παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου αλλά αμφισβητώντας τις ελληνικές αρμοδιότητες. Σταδιακά, η ανοχή και η τακτική αυτή εξελίχθηκαν. Από τον Ιανουάριο του 2026, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πέρασαν στο επόμενο στάδιο, προχωρώντας εκ νέου σε συστηματικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, επιστρατεύοντας μάλιστα και οπλισμένα πτητικά μέσα, τόσο μαχητικά αεροσκάφη όσο και προηγμένα drones.





Η πορεία αυτή οδήγησε αναπόφευκτα στην υπερπτήση του Akinci στο Φαρμακονήσι, σπάζοντας οριστικά το πολυδιαφημισμένο μορφολογικό πλαίσιο της ηρεμίας.



Η αμετάβλητη στρατηγική πίσω από την «προβιά»



Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία ουδέποτε εγκατέλειψε το αναθεωρητικό της αφήγημα περί «Γαλάζιας Πατρίδας» και αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η περίοδος της προσωρινής ύφεσης δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια τακτική προσαρμογή, μια «προβιά αρνιού» που εξυπηρετούσε την επαναπροσέγγιση της Άγκυρας με τη Δύση, την εξασφάλιση εξοπλιστικών προγραμμάτων και τη βελτίωση της διεθνούς της εικόνας.



Όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, η Άγκυρα άρχισε ξανά να δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές της Αθήνας. Η σταδιακή μετάβαση από τις απλές παραβάσεις του FIR Αθηνών στις παραβιάσεις με οπλισμένα αεροσκάφη και τελικά στις υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα ή στρατηγικής σημασίας νησιά, αποδεικνύει ότι η τουρκική προκλητικότητα διαθέτει συνέχεια, συνέπεια και βάθος.



Απέναντι σε αυτή τη διαρκή στρατηγική αμφισβήτησης, η ελληνική πλευρά καλείται να διατηρεί υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Η Τουρκία δείχνει αποφασισμένη να τορπιλίσει την διπλωματία των «ήρεμων νερών», αποδεικνύοντας ότι απλώς περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να πετάξει τη μεταμφίεσή του. enikos.gr

Η πρόσκαιρη περίοδος των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο φαίνεται πως παραχωρεί τη θέση της στην ιστορική πραγματικότητα της τουρκικής παραβατικότητας. Με αφορμή την πρόσφατη υπερπτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το Φαρμακονήσι, η Άγκυρα αποδεικνύει ότι η αναθεωρητική της ατζέντα παραμένει ενεργή, εγκαταλείποντας σταδιακά το τακτικό προσωπείο της διαλλακτικότητας.Του Χρήστου ΜαζανίτηΤην Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, η τουρκική προκλητικότητα πέρασε εκ νέου σε ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο στάδιο. Ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τύπου Akinci προχώρησε σε υπερπτήση πάνω από το ελληνικό Φαρμακονήσι, καταγράφοντας την πρώτη υπερπτήση τουρκικού πτητικού μέσου πάνω από ελληνικό έδαφος μετά τις 30 Ιανουαρίου του 2023. Η ενέργεια αυτή δεν ήταν μεμονωμένη ούτε τυχαία. Αποτελεί την κορύφωση μιας σταδιακής διολίσθησης που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στο Αιγαίο, αποδεικνύοντας πως η χρήση εξελιγμένων drones προσφέρει στην τουρκική πλευρά τη δυνατότητα να συντηρεί την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας με χαμηλότερο επιχειρησιακό κόστος, αλλά με την ίδια ακριβώς πολιτική στόχευση.Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας και η αποστολή ενός προηγμένου στρατηγικού UAV όπως το Akinci στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τις ανυπόστατες διεκδικήσεις της, όπως αυτές προκύπτουν κυρίως από το ανυπόστατο και αλυτρωτικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Η τακτική αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την πάγια τουρκική πρακτική της δημιουργίας τετελεσμένων στον αέρα, δοκιμάζοντας εκ νέου τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας και την αντοχή των διπλωματικών διαύλων.Το τραγικό προηγούμενο του Ιανουαρίου 2023Για να κατανοήσει κανείς τη βαρύτητα της πρόσφατης τουρκικής ενέργειας, πρέπει να ανατρέξει στην προηγούμενη φορά που σημειώθηκε υπερπτήση, στις 30 Ιανουαρίου 2023. Εκείνη την ημέρα, η Ελλάδα και η Πολεμική Αεροπορία βίωναν μια ανείπωτη τραγωδία, θρηνώντας τον χαμό δύο ιπταμένων της ύστερα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom F-4E στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Ενώ η χώρα παρακολουθούσε με θλίψη τις έρευνες για τους δύο πιλότους, η τουρκική ηγεσία έδειξε πλήρη έλλειψη σεβασμού και στοιχειώδους ανθρωπισμού, στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.Εκείνος ο Ιανουάριος του 2023 έχει καταγραφεί με τα μελανότερα χρώματα στα αρχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), καθώς χαρακτηρίστηκε ως ο χειρότερος ιστορικά Ιανουάριος από το 1974. Κατά τη διάρκειά του μήνα εκείνου σημειώθηκαν 978 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ), 21 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος και 73 εμπλοκές – αερομαχίες με τα ελληνικά μαχητικά αναχαίτισης.Η σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές αποκαλύπτει το μέγεθος της τότε έξαρσης. Τον Ιανουάριο του 2022, που θεωρήθηκε μία από τις χειρότερες χρονιές συνολικά, είχαν καταγραφεί 380 παραβιάσεις. Τον Ιανουάριο του 2021 καταγράφηκαν 128 παραβιάσεις, ενώ τον Ιανουάριο του 2020 – τη χρονιά που σημαδεύτηκε από την απόπειρα υβριδικής εισβολής στον Έβρο και τις επικίνδυνες προκλήσεις με το ερευνητικό Oruc Reis – οι παραβιάσεις είχαν φτάσει τις 597. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2019 είχαν σημειωθεί 338 παραβιάσεις και τον Ιανουάριο του 2018 ο αριθμός ανερχόταν στις 353. Τα αριθμητικά αυτά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ο Ιανουάριος του 2023 αποτελούσε το απόγειο μιας συστηματικής προσπάθειας της Άγκυρας να επιβάλει μια κατάσταση διαρκούς αμφισβήτησης στο Αιγαίο.