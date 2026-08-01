Η έκταση που επηρεάστηκε ξεπερνά τα 50.000 στρέμματα – «Ασύλληπτο το μέγεθος της καταστροφής» λέει ο πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος

Η φωτιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, άφησε πίσω της μια τραγική κατάσταση. «Το μέγεθος της καταστροφής από την πυ...

Η φωτιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, άφησε πίσω της μια τραγική κατάσταση.«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια.» αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook, ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).Δημοσιεύει δε έναν χάρτη όπου αποτυπώνεται το ασύλληπτο μέγεθος της καταστροφής.