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«Μακάρι σαν τον Αύγουστο να ‘ταν οι μήνες όλοι»... Ένας μήνας γεμάτος παροιμίες...!!!

Αυγούστου 01, 2026

Ένας μήνας γεμάτος παροιμίες... Η λαογραφία μας καταγράφει δεκάδες παροιμίες για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και πολλές από αυτές παρ...




Ένας μήνας γεμάτος παροιμίες... Η λαογραφία μας καταγράφει δεκάδες παροιμίες για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και πολλές από αυτές παραθέτουμε:

  • «Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να ‘σουν δυο φορές το χρόνο!». «Αύγουστε, τραπεζοφάη, να ‘σουν τρεις βολές τον χρόνο».
  • «Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μάρτη καλοκαίρι».
  • «Επάτησεν ο Αύγουστος η άκρη του χειμώνα, παύει ο φτωχός το δειλινό κι ο άρχοντας τον ύπνο».
  • «Του Αυγούστου οι δρίμες στα πανιά (σκώρος) και του Μαρτιού στα ξύλα (σαράκι)».
  • «Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο».
  • «Καλός ο ήλιος του Μαγιού, του Αυγούστου το φεγγάρι».
  • «Της Αγίας Μαρίνας ρόγα και τ’ Άη Λιος σταφύλι και της Παναγιάς τον Αύγουστο, γεμάτο το κοφίνι».
  • «Αν ίσως βρέξει ο τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο».
  • «Από Μάρτη πουκάμισο κι από Αύγουστο σεγκούνι».
  • «Τον Αύγουστο τον χαίρεται, όπ’ έχει να τρυγήσει».
  • «Αυγουστοκοδέσποινα‚ καλαντογυρεύτρα» [δηλ. Η σπάταλη νοικοκυρά τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα ζητιανεύει]
  • «Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος».
  • «Δεκαπέντησεν ο Αύγουστος, πυρώσου και μην εντρέπεσαι».
  • «Επλάκωσεν ο Αύγουστος, η άκρια του χειμώνα».
  • «Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι».
  • «Ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου».
  • «Θεός να φυλάει τα λιόδεντρα απ' το νερό τα Αυγούστου».
  • «Καλή λαβιά τον Αύγουστο και γέννα τον Γενάρη».
  • «Μακάρι σαν τον Αύγουστο να ‘ταν οι μήνες όλοι».
  • «Να ‘σαι καλά τον Αύγουστο που ‘ναι παχιές οι μύγες».
  • «Να ’σαι καλά τον Αύγουστο με δεκαοχτώ βελέντζες».
  • «Ο Αύγουστος και ο τρύγος δεν είναι κάθε μέρα».
  • «Ο Αύγουστος πουλά κρασί κι ο Μάης πουλά σιτάρι» [δηλ. Από τον Αύγουστο μπορείς να καταλάβεις αν θα είναι καλή η παραγωγή κρασιού, όπως κι από το Μάη μπορείς να καταλάβεις αν θα παραχθεί πολύ σιτάρι]
  • «Όποιος φιλάει τον Αύγουστο, τον Μάη θερίζει μόνος».
  • «Ούτε ο Αύγουστος χειμώνας, ούτε ο Μάρτης καλοκαίρι».
  • «Τ' Αυγούστου και του Γεναριού τα δυο χρυσά φεγγάρια».
  • «Τ’ Αυγούστου το νερό αρρώστια στον λειόκαρπο».
  • «Το Μάη με πουκάμισο, τον Αύγουστο με κάπα».
  • «Τον Αύγουστο τον χαίρεται οπόχει να τρυγήσει».


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