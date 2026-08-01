«Μακάρι σαν τον Αύγουστο να ‘ταν οι μήνες όλοι»... Ένας μήνας γεμάτος παροιμίες...!!!

Ένας μήνας γεμάτος παροιμίες... Η λαογραφία μας καταγράφει δεκάδες παροιμίες για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και πολλές από αυτές παρ...
Ένας μήνας γεμάτος παροιμίες... Η λαογραφία μας καταγράφει δεκάδες παροιμίες για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και πολλές από αυτές παραθέτουμε:
- «Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να ‘σουν δυο φορές το χρόνο!». «Αύγουστε, τραπεζοφάη, να ‘σουν τρεις βολές τον χρόνο».
- «Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μάρτη καλοκαίρι».
- «Επάτησεν ο Αύγουστος η άκρη του χειμώνα, παύει ο φτωχός το δειλινό κι ο άρχοντας τον ύπνο».
- «Του Αυγούστου οι δρίμες στα πανιά (σκώρος) και του Μαρτιού στα ξύλα (σαράκι)».
- «Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο».
- «Καλός ο ήλιος του Μαγιού, του Αυγούστου το φεγγάρι».
- «Της Αγίας Μαρίνας ρόγα και τ’ Άη Λιος σταφύλι και της Παναγιάς τον Αύγουστο, γεμάτο το κοφίνι».
- «Αν ίσως βρέξει ο τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο».
- «Από Μάρτη πουκάμισο κι από Αύγουστο σεγκούνι».
- «Τον Αύγουστο τον χαίρεται, όπ’ έχει να τρυγήσει».
- «Αυγουστοκοδέσποινα‚ καλαντογυρεύτρα» [δηλ. Η σπάταλη νοικοκυρά τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα ζητιανεύει]
- «Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος».
- «Δεκαπέντησεν ο Αύγουστος, πυρώσου και μην εντρέπεσαι».
- «Επλάκωσεν ο Αύγουστος, η άκρια του χειμώνα».
- «Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι».
- «Ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου».
- «Θεός να φυλάει τα λιόδεντρα απ' το νερό τα Αυγούστου».
- «Καλή λαβιά τον Αύγουστο και γέννα τον Γενάρη».
- «Μακάρι σαν τον Αύγουστο να ‘ταν οι μήνες όλοι».
- «Να ‘σαι καλά τον Αύγουστο που ‘ναι παχιές οι μύγες».
- «Να ’σαι καλά τον Αύγουστο με δεκαοχτώ βελέντζες».
- «Ο Αύγουστος και ο τρύγος δεν είναι κάθε μέρα».
- «Ο Αύγουστος πουλά κρασί κι ο Μάης πουλά σιτάρι» [δηλ. Από τον Αύγουστο μπορείς να καταλάβεις αν θα είναι καλή η παραγωγή κρασιού, όπως κι από το Μάη μπορείς να καταλάβεις αν θα παραχθεί πολύ σιτάρι]
- «Όποιος φιλάει τον Αύγουστο, τον Μάη θερίζει μόνος».
- «Ούτε ο Αύγουστος χειμώνας, ούτε ο Μάρτης καλοκαίρι».
- «Τ' Αυγούστου και του Γεναριού τα δυο χρυσά φεγγάρια».
- «Τ’ Αυγούστου το νερό αρρώστια στον λειόκαρπο».
- «Το Μάη με πουκάμισο, τον Αύγουστο με κάπα».
- «Τον Αύγουστο τον χαίρεται οπόχει να τρυγήσει».
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