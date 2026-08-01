«Μακάρι σαν τον Αύγουστο να ‘ταν οι μήνες όλοι»... Ένας μήνας γεμάτος παροιμίες...!!!

Ένας μήνας γεμάτος παροιμίες... Η λαογραφία μας καταγράφει δεκάδες παροιμίες για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και πολλές από αυτές παρ...









Ένας μήνας γεμάτος παροιμίες... Η λαογραφία μας καταγράφει δεκάδες παροιμίες για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και πολλές από αυτές παραθέτουμε:



